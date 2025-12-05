Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fundación Adsam: Protección, educación e inclusión desde 1981

Ficha técnica

  • Presidente: Luis Pedragosa.
  • Año de fundación: 1981.
  • Principales áreas de trabajo: apoyo a la infancia y la adolescencia. Dirección: Leopoldo de Austria, 4, Córdoba.
  • Teléfono: 957 203 851.
  • Web: www.adsam.es

La Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y Menores nace en 1981 tras la iniciativa de un grupo de profesionales que querían mejorar la situación de jóvenes pertenecientes a los barrios más desfavorecidos de Córdoba. Desde entonces, trabaja en diferentes ámbitos como el social, educativo o laboral, entre otros.

Entre los programas que desarrolla se encuentra el Proyecto de Actuación y Prevención con Infancia y Adolescencia (Papia), un recurso dirigido a la atención individual y grupal de menores que tiene por objetivo reducir los factores de riesgo que puedan llevar a conductas de no adaptación o a situaciones de desprotección. La fundación también trabaja en el ámbito de la integración de menores y familias en situación de exclusión social con una intervención en dos modalidades: una unidad de intervención social de calle y una unidad de seguimiento educativo. Otro proyecto es Combina-T, un recurso de intervención al servicio de las familias de zonas desfavorecidas de Córdoba, a las que se les ofrece orientaciones en el campo social y laboral. Escuelas de verano, centros de formación enfocadas a población en riesgo de exclusión o talleres formativos son otros de los recursos que ofrece esta fundación.

