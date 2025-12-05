Libro quién es quién en el tercer sector
Fundación Adsam: Protección, educación e inclusión desde 1981
Ficha técnica
- Presidente: Luis Pedragosa.
- Año de fundación: 1981.
- Principales áreas de trabajo: apoyo a la infancia y la adolescencia. Dirección: Leopoldo de Austria, 4, Córdoba.
- Teléfono: 957 203 851.
- Web: www.adsam.es
La Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y Menores nace en 1981 tras la iniciativa de un grupo de profesionales que querían mejorar la situación de jóvenes pertenecientes a los barrios más desfavorecidos de Córdoba. Desde entonces, trabaja en diferentes ámbitos como el social, educativo o laboral, entre otros.
Entre los programas que desarrolla se encuentra el Proyecto de Actuación y Prevención con Infancia y Adolescencia (Papia), un recurso dirigido a la atención individual y grupal de menores que tiene por objetivo reducir los factores de riesgo que puedan llevar a conductas de no adaptación o a situaciones de desprotección. La fundación también trabaja en el ámbito de la integración de menores y familias en situación de exclusión social con una intervención en dos modalidades: una unidad de intervención social de calle y una unidad de seguimiento educativo. Otro proyecto es Combina-T, un recurso de intervención al servicio de las familias de zonas desfavorecidas de Córdoba, a las que se les ofrece orientaciones en el campo social y laboral. Escuelas de verano, centros de formación enfocadas a población en riesgo de exclusión o talleres formativos son otros de los recursos que ofrece esta fundación.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero