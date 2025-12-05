Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera edad

Finaliza la reforma del centro de participación activa de mayores del Sector Sur en Córdoba

La Junta invierte medio millón en los trabajos e interviene en otros 14 CPA de toda la provincia

La consejera Loles López visita el centro de participación activa de mayores en el barrio del Sector Sur de Córdoba tras su reforma.

La consejera Loles López visita el centro de participación activa de mayores en el barrio del Sector Sur de Córdoba tras su reforma. / Chencho Martínez

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha visitado este viernes el centro de participación activa (CPA) de mayores en el barrio del Sector Sur, en Córdoba capital, donde se ha llevado a cabo una reforma con una inversión de en torno a medio millón de euros (equipamientos incluidos).

Según ha indicado la consejera, las intervenciones en estos centros son esenciales porque se trata “del segundo hogar de las personas mayores, y en muchas ocasiones el primero porque pasan más horas aquí que en sus casas”. López ha valorado el trabajo que se hace en los CPA, donde se ayuda a la población de mayor edad a “mantenerse activos mentalmente y físicamente, con más de 1.400 horas de talleres” y que son, ha añadido, “una herramienta contra una nueva pandemia: la de la soledad no deseada”. Aquí “pasan el día con otras personas, las conocen y hacen actividades”, ha valorado la consejera de Inclusión Social.

Loles López inaugura en Córdoba la Residencia para Personas Mayores Vitalia Delicias

La consejera Loles López visita el centro de participación activa de mayores en el barrio del Sector Sur de Córdoba tras su reforma. / Chencho Martínez

La obra

Según el contrato que se licitó en junio del año pasado para la obra del CPA del Sector Sur, los trabajos han consistido en sustituir la solería y la carpintería, remodelar la barra de la cafetería, alisar los paramentos, preparar enchufes nuevos, pintura y cambiar el mostrador y el mobiliario.

Las intervenciones en estos centros, explicó en su día la Junta, se centran sobre todo en sus usuarios, algo que se potenció con la pandemia del covid, que tuvo especial repercusión en las residencias de mayores.

En toda la provincia, ha añadido la consejera, se ha intervenido “en mayor o menor medida” en 15 CPA, tanto con fondos propios como europeos (Next Generation) y con una inversión que ha llegado a los 1,1 millones de euros.

