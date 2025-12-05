Fepamic: Rehabilitar, formar e incluir para construir una vida plena

Ficha técnica Presidenta : Sara Rodríguez Pérez.

: Sara Rodríguez Pérez. Año de fundación : 1988.

: 1988. Principales áreas de trabajo : Servicios sociosanitarios, residencia y centro de día, centro especial de empleo y fomento del asociacionismo entre personas con discapacidad física y orgánica.

: Servicios sociosanitarios, residencia y centro de día, centro especial de empleo y fomento del asociacionismo entre personas con discapacidad física y orgánica. Dirección : C/María Montessori, s/n, Córdoba.

: C/María Montessori, s/n, Córdoba. Teléfono : 957 767 700.

: 957 767 700. Web: www.fepamic.org

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (Fepamic) reúne a más de treinta asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad física y orgánica y que atienden a más de 3.000 personas entre sus centros de apoyo, pacientes de la clínica de rehabilitación, alumnado de programas de formación, personas beneficiarias de proyectos o alumnado beneficiario del apoyo de Personal Técnico de Integración Social. Para prestar estos servicios cuentan con una plantilla de 750 personas y una quincena de voluntarias.

La entidad, que nació en 1988 de la mano de cuatro asociaciones que pretendían crear espacios de coordinación e impulsar programas básicos de atención, orientación y asesoramiento, cuenta hoy por hoy con cinco centros de apoyo -cuatro centros de día y una residencia-, así como con un centro de formación. Además, posee seis empresas, de las cuales cinco son centros especiales de empleo de iniciativa social, lo que la posiciona como una de las grandes generadoras de empleo en la provincia.

Fepamic es hoy referente autonómico en discapacidad física y orgánica. Su labor se centra en generar empleo de calidad, promover formación, mejorar la atención y defender los derechos sociales, manteniendo su compromiso con una sociedad más justa, solidaria e inclusiva.

Proyectos

Para lograr sus objetivos, la organización viene desarrollando distintos proyectos, entre los que cabe destacar el Programa de Empleo y Formación para mejorar la Empleabilidad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad física u orgánica a través de acciones formativas, orientación profesional y acompañamiento individualizado. El programa combina formación práctica, tutorías personalizadas y colaboración con empresas, promoviendo así una inserción laboral inclusiva. En el ámbito laboral también cabe mencionar el proyecto Cuida-duo, en el que se pone en contacto a personas con discapacidad física e intelectual para que se presten apoyo mutuo, cubriendo así dos necesidades de estos colectivos: el deterioro prematuro de personas trabajadoras con discapacidad física y la dificultad añadida de acceder a empleo cualificado de personas con discapacidad intelectual o psíquica.

Por otro lado, promover la autonomía y la vida independiente es el objeto del proyecto ‘Asistencia personal’, que proporciona un asistente personal que se adapta al día a día de la persona con discapacidad en función de sus necesidades y de sus propias decisiones.

Por otra parte, Fepamic ha puesto en marcha un programa de voluntariado para promover la sensibilización social y la participación activa de la ciudadanía en la inclusión de las personas con discapacidad física u orgánica.