Libro quién es quién en el tercer sector
Federación Madinat: Red que combate adicciones, VIH y exclusión social
Ficha técnica
- Presidente: Manuel García.
- Año de fundación: 1999.
- Principales áreas de trabajo: adicciones, VIH y exclusión social.
- Dirección: Avenida de la Estacion, s/n, Posadas. Teléfono: 957 059 563.
- Web: https://federacionmadinat.org/
- Redes sociales:@fecomadinat (Instagram, X), Madinat (Facebook), @federacionmadinat5944 (YouTube).
Madinat es una federación formada por 18 entidades de Córdoba y provincia que trabajan en el mundo de las adicciones, el VIH y la exclusión social. El objetivo es potenciar la coordinación, la participación, la formación y el fortalecimiento del movimiento asociativo de adicciones de la provincia de Córdoba.
La línea de actuación principal de esta federación es prestar apoyo a las entidades federadas y derivar a las personas con este tipo de problemas a alguna de ellas, según la que más le convenga a cada caso; es decir, potenciar el trabajo en red. También sirven a las entidades federadas en lo que a la administración o asesoramiento laboral se refiere.
Además de esa función principal, Madinat lleva a cabo un programa de asesoramiento jurídico integral para orientar a las personas con adicciones que pertenezcan a una entidad asociada, mediante el servicio de la abogada de la federación. También se hace hincapié en la prevención de adicciones mediante la difusión de información, la concienciación del buen uso de las nuevas tecnologías, talleres de igualdad o violencia de género.
Por último, desarrollan programas de incorporación sociolaboral mediante itinerarios personalizados de inspección.
