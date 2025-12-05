Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Federación Kamira: Mujeres gitanas por la igualdad

Los Reyes, junto a la presidenta de la Federación Kamira, Carmen Santiago, reciben una bandera gitana.

Los Reyes, junto a la presidenta de la Federación Kamira, Carmen Santiago, reciben una bandera gitana. / CÓRDOBA

Rafael Carlos Mendoza

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidenta: Carmen Santiago Reyes.
  • Año de fundación: 1999.
  • Principales áreas de trabajo: educación, salud, voluntariado, proyectos internacionales, cultura, discriminación, violencia de género.
  • Dirección: C/ Jesús y María, 6, 4º4, Córdoba.
  • Teléfono: 957 485 735.
  • Web: www.federacionkamira.com

La Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira tiene su sede en Córdoba y agrupa a 25 asociaciones de toda España, unidas para «fortalecer la voz colectiva de las mujeres gitanas». Surgió de la unión de entidades que ya trabajaban por la igualdad y decidieron avanzar juntas para lograr mayor reconocimiento e influencia social.

Su actividad comprende áreas como educación, salud, empleo, violencia e igualdad de género e inclusión, abordando la discriminación y los delitos de odio, además de impulsar la cultura, la acción social, la investigación y el empleo. La federación apoya a mujeres que se enfrentan a discriminación por su género y por su origen étnico, promoviendo su participación social y su autonomía.

Cuenta además con proyectos internacionales vinculados a Erasmus+ y al Programa de Igualdad, Derechos y Ciudadanía de la Unión Europea, lo que permite generar nuevas oportunidades y fortalecer el trabajo en red. Kamira colabora a su vez con administraciones y entidades sociales para derribar barreras, visibilizar capacidades y promover una sociedad más justa y diversa. Se rige por valores como la transparencia, el respeto y la corresponsabilidad, con el compromiso de seguir reforzando la igualdad.

