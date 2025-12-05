Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 5 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 6 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
José María Estrada Campos
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Felisa Delgado Cordon
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
