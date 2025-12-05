Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 5 de diciembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 6 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

José María Estrada Campos

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Felisa Delgado Cordon

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  2. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  3. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  4. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  5. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  6. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  7. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  8. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet

La Diputacion recibe la Navidad con el tradicional pregón y la inauguración de su belén en la Merced

La Diputacion recibe la Navidad con el tradicional pregón y la inauguración de su belén en la Merced

Los fallecidos en Córdoba el viernes 5 de diciembre

"No hay un término exacto para definir nuestro estilo"

Un accidente entre dos camiones en la A-45 obliga a cortar el tráfico y causa importantes retenciones en sentido Córdoba

Un accidente entre dos camiones en la A-45 obliga a cortar el tráfico y causa importantes retenciones en sentido Córdoba

Navidad en los Patios de Córdoba: doce recintos abren sus puertas entre villancicos, risas y mantecados

Navidad en los Patios de Córdoba: doce recintos abren sus puertas entre villancicos, risas y mantecados

La asociación Claveles y Gitanillas convoca el concurso de dulces y el de tarjetas de Navidad

Lo más destacado en Córdoba: lo que tienes que saber antes de acabar el día

Lo más destacado en Córdoba: lo que tienes que saber antes de acabar el día

23º Desencuentro Enemigo: diciembre es el nuevo 'Septiembre'

23º Desencuentro Enemigo: diciembre es el nuevo 'Septiembre'
Tracking Pixel Contents