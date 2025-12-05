Faecta: Cooperativas de empleo estable

Ficha técnica Presidente : Francisco Molina.

Año de fundación: 1995.

Principales áreas de trabajo: consolidar un espacio de representación del cooperativismo de trabajo en Andalucía.

Dirección : C/ María Montessori, s/n, Córdoba.

Teléfono : 957 013 450.

: 957 013 450. Web: https://faecta.coop/faecta-cordoba/

En el año 1995 surgió Faecta, fruto de la unión de Fecoan y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, con el objetivo de consolidar un espacio de representación del cooperativismo de trabajo en Andalucía. Este sector destaca por su capacidad de generar empleo estable y de calidad, equilibrando la actividad económica con un impacto social positivo. Como agente social, la entidad defiende los intereses de las cooperativas ante la Administración pública y difunde el valor del modelo cooperativo, demostrando cómo la cooperación puede ser motor de desarrollo y cohesión.

La federación promueve la cultura emprendedora y fomenta el autoempleo a través de cooperativas de trabajo, ofreciendo asesoramiento personalizado mediante su red de oficinas repartidas por toda Andalucía. Su labor se dirige a socios trabajadores de cooperativas, a quienes quieren crear empleo colectivo, a la ciudadanía para visibilizar los beneficios del modelo cooperativo, a la administración para facilitar su desarrollo, a movimientos sociales afines y a consumidores que desean apoyar productos y servicios responsables.

Empleo, cooperación, futuro

Entre las iniciativas de Faecta, destaca el Programa Municipios Cooperativos, diseñado para frenar el despoblamiento rural que afecta a numerosos municipios cordobeses. Este proyecto busca transformar recursos locales en oportunidades de autoempleo colectivo, dinamizando la economía de estas zonas y ofreciendo a jóvenes alternativas laborales que les permitan permanecer en sus comunidades. Faecta es también promotora de la Fundación Escuela de Economía Social, creada hace 20 años como motor de innovación y formación en el sector cooperativo. La escuela ha crecido hasta convertirse en un referente internacional, especialmente en América Latina, con una red de colaboración en más de 22 países y más de 5.500 alumnos cada año, provenientes de diversas instituciones públicas y privadas. Su experiencia combina formación de calidad con gestión de proyectos.

Por otro lado, la Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía (Amecoop-Andalucía), fundada en el año 2004, ofrece un espacio para impulsar el liderazgo femenino en las cooperativas. Sus iniciativas se basan en el buen gobierno, el feminismo y la participación compartida, promoviendo empleo de calidad, igualdad salarial y acceso a puestos de responsabilidad dentro del sector.

Desde su creación, Faecta ha logrado consolidar un modelo cooperativo sólido y transformador, donde emprendimiento, inclusión y generación de empleo de calidad se unen para impulsar el desarrollo económico y social de Andalucía, fortaleciendo comunidades y creando oportunidades sostenibles para todos.