Estrella Azahara: Sembrando futuro en Las Palmeras

Miembros de la asociación, junto a niños en una actividad organizada por Estrella Azahara.

Miembros de la asociación, junto a niños en una actividad organizada por Estrella Azahara. / CÓRDOBA

Rafael Carlos Mendoza

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidente: Juan Luis Nieto Morales.
  • Año de fundación: 2007.
  • Principales áreas de trabajo: aborda la actividad socioeducativa, de segunda oportunidad educativa y sociolaboral y de promoción del voluntariado.
  • Dirección: C/ Sierra Nevada, s/n, barriada de Las Palmeras, Córdoba.
  • Teléfono: 674 305 964.
  • Web: www.estrellaazahara.com

La Asociación Estrella Azahara, obra socioeducativa de La Salle Córdoba, comenzó su labor en 2007. Su misión principal es la intervención socioeducativa con niños, jóvenes y familias en riesgo de exclusión social, trabajando desde la barriada de Las Palmeras. Acompaña a los colectivos más vulnerables mediante prevención, educación y promoción social, apostando por la igualdad de oportunidades y la transformación social para reducir desigualdades.

Desarrolla programas como el de inclusión educativa, dirigido a menores de 6 a 18 años y a sus familias, con aula de apoyo y refuerzo educativo, aula de convivencia y orientación sociofamiliar. También impulsa la inserción sociolaboral y las acciones de segunda oportunidad para favorecer el acceso al empleo de jóvenes y adultos en riesgo de exclusión, a través de orientación vocacional, formación profesional y acompañamiento constante.

El voluntariado es un pilar fundamental. La participación activa de la ciudadanía, junto al equipo profesional, garantiza apoyo humano en las actividades educativas y comunitarias. Su labor contribuye a abrir oportunidades reales, fortaleciendo capacidades y mejorando la convivencia en el entorno comunitario.

Nueva cita con la moda flamenca más solidaria: Alcer Córdoba ya tiene fecha para su tradicional desfile

Fundación Prode: cuatro décadas dignificando vidas y construyendo autonomía e inclusión

Ucoincluye: la universidad que abre puertas a la autonomía y al empleo para jóvenes con discapacidad intelectual

Obra Social Hermano Bonifacio: Una década extendiendo la solidaridad a los más vulnerables

Cáritas Diocesana de Córdoba: 60 años tejiendo solidaridad, dignidad y esperanza en la provincia

