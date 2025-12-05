Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Down Córdoba: Fomentando la vida independiente

José Fabián Cámara (en primer plano), junto al resto de personas que componen el equipo de trabajo de Down Córdoba en las puertas de la sede de la asociación.

José Fabián Cámara (en primer plano), junto al resto de personas que componen el equipo de trabajo de Down Córdoba en las puertas de la sede de la asociación.

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Córdoba

Ficha técnica

Presidente: José Fabián Cámara Pérez.

Año de fundación: 1988.

Principales áreas de trabajo: educación inclusiva, vida independiente, inserción laboral.

Dirección: C/ María la Judía, s/n, Córdoba.

Teléfono: 957 498 610.

Web y redes sociales: www.downcordoba.org y @downcordoba (X, Facebook e Instagram).

Down Córdoba es una asociación de familias de personas con síndrome de Down que, con el tiempo, se convierte en un referente andaluz en atención integral al colectivo de personas con discapacidad intelectual. Declarada de utilidad pública y miembro fundador de las Federaciones Down España y Down Andalucía, su trayectoria ha ido creciendo desde la atención temprana hasta la vida adulta independiente.

La entidad presta servicios de intervención para el desarrollo de la autonomía, independencia e inclusión social, escolar, familiar y laboral de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, mediante una amplia cartera de programas que abarcan la atención temprana, el desarrollo de habilidades básicas, atención en centros educativos, fomento de la autonomía, actividades de ocio y tiempo libre, formación e inserción laboral, centro de día, centro de día ocupacional y vida independiente.

Técnicos de la asociación acompañan a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales en su proceso de acceso al mercado de trabajo, desde la preparación hasta el seguimiento en la empresa. La asociación trabaja activamente en la defensa de una educación inclusiva y no segregada.

TEMAS

