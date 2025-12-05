La discapacidad intelectual se abre paso en el empleo: el ejemplo del hospital Reina Sofía en Córdoba

La posibilidad de trabajar en el ámbito sanitario y de la salud es una de las opciones que más ha aumentado en los últimos años, entre personas que quieren acceder a su primer empleo y en otras que deciden dar un cambio a su vida para optar a otro tipo de trabajo más seguro. Y este interés, igualmente, ha crecido entre las personas que presentan algún tipo de capacidad física, psicosocial o intelectual distinta. Por este motivo, centros formativos y academias que preparan para estas oposiciones, también están teniendo en cuenta cómo preparar estas pruebas, en el caso de reserva de discapacidad.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) aprobó recientemente la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025, que contempla un total de 10.289 plazas. Tanto en esta nueva OEP, como en las convocadas en años anteriores, del total de plazas aprobadas, se reserva un 10% para personas con discapacidad: un 7% para discapacidad igual o superior al 33%, un 2% para discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental.

Instalaciones del hospital Reina Sofía. / Francisco González

El positivo ejemplo del hospital Reina Sofía

En líneas generales, en la práctica totalidad de oposiciones de distintas administraciones públicas se viene reservando un 10% del total de puestos para personas con capacidades diferentes. La plantilla del hospital universitario Reina Sofía, que es la empresa de la provincia de Córdoba con mayor número de trabajadores, más de 5.000 profesionales, se nutre también, como no podía ser de otra forma, de personas con discapacidad, que han accedido a esos puestos de trabajo, fundamentalmente, mediante bolsa de trabajo o aprobación de una plaza en una oposición.

Sin embargo, si bien hace unos años era menos extraordinario que personas con discapacidad, principalmente física, ejercieran en este complejo sanitario, ha sido a partir del 2021 cuando personas con discapacidad intelectual se han incorporado a puestos de trabajo en el hospital, mediante convocatorias específicas del SAS, señalan fuentes de la Dirección de Personal del Reina Sofía.

Cada vez hay más plazas específicas para discapacidad

Estas mismas fuentes precisan que en la primera convocatoria se reservó para personas con discapacidad en la función pública de la Administración General de la Junta de Andalucía el 7% de las plazas ofertadas para su cobertura por personas con discapacidad igual o superior al 33%. De este 7%, el 5% se reservó para su cobertura por personas con discapacidad física, sensorial o psíquica y el 2% restante se destinó para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual. Añaden estas fuentes que en la última convocatoria el porcentaje creció, de forma que se reservó el 10% para personas con discapacidad, de las que el 2% sigue siendo reserva del cupo de discapacidad intelectual y el 1% para personas con enfermedad mental, por lo que se han continuado dando avances en este sentido.

Trabajo en el Servicio de Cocina del hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

¿Qué trabajos desempeñan las personas con discapacidad?

Estas fuentes de la Dirección de Personal del Reina Sofía recalcan que los trabajadores con discapacidad intelectual que se han incorporado a la plantilla de este hospital por convocatoria específica son de las categorías de lavado y planchado, que están adscritos a la lavandería; pinches, que ejercen en la cocina; celadores, que desarrollan su labor en las plantas de hospitalización y consultas externas, así como auxiliares administrativos, que realizan su trabajo en distintas áreas del hospital, como radiodiagnóstico, central logística de contratación, personal, soporte de ingeniería, docencia, admisión, documentación clínica, formación, cita previa, registro demanda quirúrgica, entre otras muchas.

De entre los profesionales que presentan discapacidad intelectual y que ejercen en el Reina Sofía, precisan estas fuentes, hay más mujeres que hombres y la media de edad ronda los 40 años, remarcando el hospital Reina Sofía que estas personas aportan la diversidad necesaria que debe haber tanto en una plantilla como en la sociedad en general.