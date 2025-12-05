Cruz Roja Española: Respuesta integral frente a la soledad, la vulnerabilidad y la brecha digital

Ficha técnica Presidenta: Cándida Delia Ruiz López. Año de fundación: 1893. Principales áreas de trabajo: atención desde personas mayores a la infancia, pasando por personas con discapacidad, inmigrantes, refugiados, mujeres en dificultad social, personas desempleadas, familias con escasos recursos económicos . Dirección: Cañada Real Mestas, 2, Córdoba. Teléfono: 957 433 878. Redes sociales: facebook.com/cruzrojacord / X: @CruzRojaCordoba / IG: @cruzrojacordoba

Algo más de 25.100 personas recibieron algún tipo de apoyo o atención por parte del voluntariado de Cruz Roja en Córdoba a lo largo de 2024. Todo esto es posible gracias al apoyo de las cerca de 5.000 personas voluntarias y más de 16.000 socios y socias con que cuenta la institución en Córdoba, que pertenece al mayor movimiento humanitario del mundo. Con 160 años de historia, colabora con entidades públicas y privadas para que la ayuda llegue a todas las personas que lo necesitan, en cualquier lugar y en el momento oportuno. Su misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la salud y hacer respetar a las personas.

Objetivos

Cruz Roja Española continúa su trabajo contra todas las formas de vulnerabilidad, adaptándose y anticipándose a los escenarios de futuro, abierta a la población general, incidiendo en la contribución firme y consistente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. La organización actúa siempre bajo sus siete principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad.

La oenegé cuenta con asamblea en once localidades de la provincia, además de en Córdoba capital: Baena, Montilla, Lucena, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Rute, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Puente Genil y Villanueva de Córdoba, si bien en 2024 tuvieron presencia e intervinieron en 56 de los 77 municipios de la provincia.

La soledad no deseada y la cronificación de la vulnerabilidad son dos de los grandes retos a los que la institución humanitaria trata de dar respuesta a través de una intervención integral. El acceso al empleo y la lucha contra la brecha digital son otros importantes desafíos para la organización.

La respuesta a las necesidades básicas de familias en situación de extrema vulnerabilidad, junto a la intervención con personas mayores, mujeres, inmigrantes y refugiados y la promoción del empleo acapararon el mayor volumen de atenciones en 2024.

Para prestar todos estos servicios, dispone de una plantilla de más de 200 profesionales, más el enorme equipo de voluntarios. Además de la oficina provincial, y de las otras once asambleas que hay repartidas por los municipios mencionados anteriormente, la organización tiene en Córdoba un centro de participación de personas mayores, centro de protección de menores con discapacidad, oficina de atención a personas refugiadas y dos centros para personas migrantes o solicitantes de asilo. En Puente Genil dispone de un centro de migraciones (uno de los más antiguos de Cruz Roja en todo el país), mientras que en Baena tienen un centro de estancia diurna y un albergue para temporeros y en Rute otro centro de estancia diurna para personas migrantes.