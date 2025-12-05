Cota Cero: Defensa autónoma y reivindicativa de los derechos de las personas con discapacidad

Ficha técnica Presidente : Javier García.

: Javier García. Año de fundación: 2015.

2015. Principales áreas de trabajo : atención a las personas con discapacidad y reclamación de medidas de accesibilidad en todos los ámbitos.

: atención a las personas con discapacidad y reclamación de medidas de accesibilidad en todos los ámbitos. Redes sociales: https://www.facebook.com/p/Asociaci%C3%B3n-COTA-CERO 61568877643700/(Facebook); https://www.instagram.com/cotacero15/ (Instagram).

La Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Cota Cero nació en el año 2015 en Córdoba, pero sus integrantes, con Javier García como presidente a la cabeza, llevaban desde años antes trabajando en la defensa de los intereses de las personas con discapacidad de la provincia y de otros puntos del país.

Según Javier García, la singularidad de la asociación Cota Cero radica en que funciona de forma autónoma sin ayudas públicas, ya que lo verdaderamente importante para sus integrantes es la esencia del movimiento asociativo, «el carácter reivindicativo que debe impregnar toda actuación social». Así, García expone que, aunque se están dando más pasos en el ámbito público y privado a favor de las personas con discapacidad y de la accesibilidad, en cuanto a eliminación de barreras físicas y otras mejoras, sigue habiendo muchas necesidades sin cubrir, como una mayor integración laboral, que se lograría, según Cota Cero, cumpliendo la reserva de plazas en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad e incrementando también esos puestos; una mejor gestión de la dependencia; la regulación de la figura del asistente personal, sin empresas intermediarias, y que se cumplan y se pongan en marcha más medidas de accesibilidad.