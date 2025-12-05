Testimonios
La cordobesa Rocío Elías, con plaza en el hospital Reina Sofía por el cupo de discapacidad: "No hay que cerrarse puertas"
Tiene aprobada dos oposiciones del SAS, una de técnico en radiodiagnóstico y otra de auxiliar administrativo
La cordobesa Rocío Elías Gómez, de 35 años, posee el título de técnica en Radiodiagnóstico y aprobó en 2019 la oposición del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para este trabajo, conforme a una convocatoria por el cupo de discapacidad para esta función, y luego se sacó la plaza de auxiliar administrativo, también por la reserva de discapacidad en 2014, ejerciendo actualmente en la Unidad de Docencia del hospital Reina Sofía.
Anteriormente, como técnica en Radiodiagnóstico desarrolló su labor, fundamentalmente, en Urgencias del hospital Reina Sofía, guardando muy buen recuerdo de esa etapa por el contacto continuo con usuarios y profesionales.
Estudió en el IES San Álvaro de Córdoba
En la actualidad, su trabajo se centra en dar soporte, sobre todo, a los residentes de diferentes categorías que se forman en el Reina Sofía. «Estudié el ciclo superior de Radiodiagnóstico en el IES San Álvaro de Córdoba y luego empecé a trabajar un tiempo fuera de Andalucía, cogiendo puntos, hasta que ya pude trabajar por aquí y me pude vincular al Reina Sofía», relata.
Hija de dos profesionales de la sanidad, Rocío reconoce que ha habido «momentos en los que me he agobiado porque no pensaba que pudiera llegar donde estoy ahora, pero hay que intentarlo y no cerrarse puertas».
