Hacemos Córdoba también carga contra la subida de Emacsa para 2027 y estudia recurrirla

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha informado de que está estudiando la presentación de un recurso en vía administrativa ante la propuesta aprobada en la empresa municipal de aguas Emacsa relativa al nuevo sistema tarifario que contempla una subida en el año 2027. Una previsión “cuestionada” por la propia interventora municipal, al considerar que no existe base suficiente para avalar un incremento del 1,9% sin datos clave como la evolución futura del IPC o la posibilidad de una nueva situación de sequía.

Hacemos Córdoba ha criticado que "esta es la verdadera forma de gobernar del Partido Popular: promete en campaña que va a bajar los impuestos, pero cuando gobierna se dedica a subirlos sin ningún tipo de control y, además, de manera desproporcionada”, recordando las subidas acumuladas de “hasta un 45% en la tasa de basura y un 15% en el recibo del agua”.

El grupo municipal ha destacado que esta es “la realidad del alcalde”, al que acusan de acumular dinero en las arcas municipales “que después no sabe o no quiere gastar en la ciudad”. En este sentido, subrayan que el gobierno del PP “dejó sin ejecutar casi 40 millones de euros en 2024, y todo apunta a que este año batirá esa cifra, demostrando una incapacidad absoluta para gestionar los recursos públicos”.

¿Subidas? Sí, "cuando sean necesarias"

Frente a esta situación, desde Hacemos Córdoba se insiste en que la coalición nunca ha rechazado actualizaciones tarifarias cuando son necesarias para garantizar servicios públicos dignos. “Somos los primeros en defender que los servicios públicos deben estar bien financiados, porque son los que garantizan la igualdad en el acceso a derechos básicos. Pero las subidas tienen que ser graduales y adaptadas a las realidades económicas de las familias”, afirman.

Hacemos Córdoba considera “inaceptable” que el Partido Popular plantee una subida sin sustento sobre lo que ocurrirá en 2027. “No se puede gobernar a base de ocurrencias y sin planificación. El PP está improvisando una vez más, y lo hace en una empresa pública esencial para la ciudad”, concluyen.