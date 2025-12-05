Libro quién es quién en el tercer sector
Córdoba Acoge: Diversidad que construye ciudad
Ficha técnica
- Presidente: Manuel Cuenca Moreno.
- Año de fundación: 1991.
- Principales áreas de trabajo: acompañamiento a personas migrantes para la inclusión social, laboral, jurídica y sanitaria.
- Dirección: C/ Músico Ziryab, 10, Córdoba.
- Teléfono: 957 230 838.
- Web: www.cordoba-acoge.com
Córdoba Acoge es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 1991 para promover una sociedad más justa e inclusiva en la que las personas migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos. Desde sus inicios, trabaja junto a la ciudadanía cordobesa para favorecer la convivencia intercultural, combatir la discriminación y derribar los prejuicios que dificultan la integración.
Su labor se centra en el acompañamiento social, el asesoramiento jurídico, la formación para el empleo, la mediación intercultural y la sensibilización. La entidad impulsa espacios de encuentro que facilitan la participación activa y la autonomía de las personas migrantes, generando vínculos que fortalecen la cohesión social. Todo ello lo hace desde una atención cercana, individualizada y basada en el respeto a la dignidad humana.
Con más de tres décadas de trabajo, Córdoba Acoge es hoy un referente en la defensa de los derechos de las personas migrantes y en la creación de oportunidades para su vida en comunidad. Su compromiso es claro: que la diversidad se entienda como una riqueza y que todas las personas, con independencia de su origen, puedan formar parte de la ciudad en igualdad de condiciones.
