Libro quién es quién en el tercer sector
Comunidad de Adoratrices Córdoba: Acogida y vida para mujeres en riesgo
Ficha técnica
- Directora general: María Mateo Domene.
- Año de fundación: 1985.
- Principales áreas de trabajo: denuncia de la violencia de género, exclusión social y apoyo a víctimas.
- Dirección: C/Toledo, 14, Córdoba.
- Teléfono: 957 270 088.
- Correo electrónico: info@adoratricesfuentedevida.com
- Web: https://adoratricesfuentedevida.com
La Congregación de Religiosas Adoratrices de Córdoba-Fuente de Vida acompaña desde 1985 a mujeres gestantes y familias monoparentales que atraviesan situaciones de exclusión social, violencia de género, prostitución o trata de personas. Su labor no se limita a ofrecer un techo o un alimento: busca recuperar la dignidad de quienes han vivido el abandono y la discriminación, impulsando su empoderamiento y la inserción social y laboral.
La entidad trabaja desde la cercanía y la profesionalidad, fomentando un clima acogedor donde las mujeres se sienten escuchadas, respetadas y apoyadas.
Cada acción responde a una convicción clara: liberar a la mujer de estructuras de violencia e injusticia para que pueda disfrutar plenamente de sus derechos.
Además, la entidad colabora con redes sociales y profesionales para ofrecer recursos adaptados a las necesidades de sus usuarias, desde asesoramiento legal y sanitario hasta formación y acompañamiento en la búsqueda de empleo y vivienda.
La participación activa de las beneficiarias en el desarrollo de los programas refleja una filosofía inclusiva, donde la voz de cada mujer importa. De igual modo, la organización incide en políticas de igualdad para sus usuarias.
