Comedor Social Rey Heredia: Un faro de solidaridad que alimenta
Víctor R. Hita
Ficha técnica
- Responsables: Gloria Garrido, Pepi Garrido, María Molleja y Emilia Murillo.
- Año de fundación: 2013.
- Principales áreas de trabajo: acción social, alimentación y solidaridad.
- Dirección: C/ Bajada del Puente n 4, Córdoba.
- Teléfono: 634 214 385.
- Web y redes sociales: https://www.reyheredia.es/ y Cocina Abierta C.S. Rey Heredia (Facebook).
La Cocina Abierta del Centro Social Rey Heredia en Córdoba fue uno de los primeros proyectos de este movimiento en activarse (2013) y es un referente de apoyo para las personas más vulnerables. En uno de los distritos más pobres de España y de Europa, la iniciativa surgió para ayudar a quienes se enfrentaban a dificultades extremas: familias sin empleo, personas sin hogar y gente sin recursos básicos.
Aunque ha afrontado varios obstáculos (cierre temporal por denuncia de un gobierno municipal o la pandemia del covid), la Cocina Abierta se ha mantenido firme, adaptándose a los desafíos y abriendo sus puertas a quienes más lo necesitan. Actualmente, la cocina atiende a una media de 50 personas diarias.
El proyecto cuenta con el apoyo constante de voluntarios, casi una veintena de mujeres y hombres que ayudan en la preparación de comidas. Además, centros educativos como el Ferroviario y otros colegios e institutos contribuyen donando alimentos, lo que favorece que la Cocina Abierta funcione sin interrupción.
Este proyecto, que es clave en el esfuerzo de recuperar y mantener el Centro Social Rey Heredia, no solo aporta alimentos, sino que también ofrece esperanza y dignidad a quienes más lo necesitan a través de una solidaridad que alimenta... e ilumina.
