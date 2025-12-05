Comedor Social Rey Heredia: Un faro de solidaridad que alimenta

Ficha técnica Responsables : Gloria Garrido, Pepi Garrido, María Molleja y Emilia Murillo.

: Gloria Garrido, Pepi Garrido, María Molleja y Emilia Murillo. Año de fundación: 2013.

2013. Principales áreas de trabajo : acción social, alimentación y solidaridad.

: acción social, alimentación y solidaridad. Dirección : C/ Bajada del Puente n 4, Córdoba.

: C/ Bajada del Puente n 4, Córdoba. Teléfono : 634 214 385.

: 634 214 385. Web y redes sociales: https://www.reyheredia.es/ y Cocina Abierta C.S. Rey Heredia (Facebook).

La Cocina Abierta del Centro Social Rey Heredia en Córdoba fue uno de los primeros proyectos de este movimiento en activarse (2013) y es un referente de apoyo para las personas más vulnerables. En uno de los distritos más pobres de España y de Europa, la iniciativa surgió para ayudar a quienes se enfrentaban a dificultades extremas: familias sin empleo, personas sin hogar y gente sin recursos básicos.

Aunque ha afrontado varios obstáculos (cierre temporal por denuncia de un gobierno municipal o la pandemia del covid), la Cocina Abierta se ha mantenido firme, adaptándose a los desafíos y abriendo sus puertas a quienes más lo necesitan. Actualmente, la cocina atiende a una media de 50 personas diarias.

El proyecto cuenta con el apoyo constante de voluntarios, casi una veintena de mujeres y hombres que ayudan en la preparación de comidas. Además, centros educativos como el Ferroviario y otros colegios e institutos contribuyen donando alimentos, lo que favorece que la Cocina Abierta funcione sin interrupción.

Este proyecto, que es clave en el esfuerzo de recuperar y mantener el Centro Social Rey Heredia, no solo aporta alimentos, sino que también ofrece esperanza y dignidad a quienes más lo necesitan a través de una solidaridad que alimenta... e ilumina.