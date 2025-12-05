Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comedor Social Rey Heredia: Un faro de solidaridad que alimenta

Personas voluntarias que cocinan en el proyecto Cocina Abierta del Centro Social Rey Heredia con alimentos que adquieren siempre en el barrio.

Personas voluntarias que cocinan en el proyecto Cocina Abierta del Centro Social Rey Heredia con alimentos que adquieren siempre en el barrio. / CÓRDOBA

Víctor R. Hita

Córdoba

Ficha técnica

  • Responsables: Gloria Garrido, Pepi Garrido, María Molleja y Emilia Murillo.
  • Año de fundación: 2013.
  • Principales áreas de trabajo: acción social, alimentación y solidaridad.
  • Dirección: C/ Bajada del Puente n 4, Córdoba.
  • Teléfono: 634 214 385.
  • Web y redes sociales: https://www.reyheredia.es/ y Cocina Abierta C.S. Rey Heredia (Facebook).

La Cocina Abierta del Centro Social Rey Heredia en Córdoba fue uno de los primeros proyectos de este movimiento en activarse (2013) y es un referente de apoyo para las personas más vulnerables. En uno de los distritos más pobres de España y de Europa, la iniciativa surgió para ayudar a quienes se enfrentaban a dificultades extremas: familias sin empleo, personas sin hogar y gente sin recursos básicos.

Aunque ha afrontado varios obstáculos (cierre temporal por denuncia de un gobierno municipal o la pandemia del covid), la Cocina Abierta se ha mantenido firme, adaptándose a los desafíos y abriendo sus puertas a quienes más lo necesitan. Actualmente, la cocina atiende a una media de 50 personas diarias.

El proyecto cuenta con el apoyo constante de voluntarios, casi una veintena de mujeres y hombres que ayudan en la preparación de comidas. Además, centros educativos como el Ferroviario y otros colegios e institutos contribuyen donando alimentos, lo que favorece que la Cocina Abierta funcione sin interrupción.

Este proyecto, que es clave en el esfuerzo de recuperar y mantener el Centro Social Rey Heredia, no solo aporta alimentos, sino que también ofrece esperanza y dignidad a quienes más lo necesitan a través de una solidaridad que alimenta... e ilumina.

