Los supermercados de Mercadona en Córdoba han vuelto a demostrar un año más su compromiso con la solidaridad. Durante la Gran Recogida 2025, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) del 7 al 16 de noviembre, los clientes de los 28 establecimientos participantes en la capital y provincia donaron 55.496 euros, una cifra que se transformará en aproximadamente 36.997 kilos de productos de primera necesidad, equivalentes a 462 carros de la compra.

Esta aportación permitirá al Banco de Alimentos de Córdoba adquirir, durante todo un año, los productos más urgentes y necesarios para atender a las familias beneficiarias, gracias al sistema de donación monetaria en caja, que optimiza la respuesta y evita almacenaje y transporte innecesarios, explica Mercadona en una nota de prensa.

Resultados globales en España y Andalucía

A nivel nacional, las 1.589 tiendas de Mercadona que participaron en la campaña recaudaron un total de 1.693.836 euros. A esta cantidad se sumarán los 240.500 euros adicionales que la compañía donará como aportación propia a la iniciativa solidaria.

Los clientes de Mercadona en Córdoba donan 55.496 euros en la Gran Recogida 2025. / CÓRDOBA

En total, los Bancos de Alimentos podrán transformar estas aportaciones en cerca de 1.290 toneladas de productos básicos, equivalentes a más de 16.100 carros de la compra, que se distribuirán según las necesidades reales de cada territorio.

Jesús Sánchez, gerente de Acción Social de Mercadona, recuerda que la donación monetaria “permite a los Bancos de Alimentos comprar lo que necesitan, en el momento en que lo necesitan, logrando así una ayuda más eficiente y sostenible”, además de facilitar ventajas fiscales a los donantes.

Compromiso continuado y nuevas herramientas sociales

Mercadona mantiene desde hace años una colaboración estable con Fesbal y ha impulsado herramientas como las Tarjetas Sociedad, que permiten canalizar ayudas a familias vulnerables ofreciéndoles autonomía y dignificación a la hora de realizar su compra en el supermercado. Estas tarjetas funcionan como cualquier otra tarjeta prepago y pueden utilizarse en varias compras hasta agotar el saldo.