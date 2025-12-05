Solidaridad
Los clientes de Mercadona en Córdoba donan 55.496 euros en la Gran Recogida 2025
La aportación local equivale a cerca de 37.000 kilos de alimentos y 462 carros de la compra destinados al Banco de Alimentos
Los supermercados de Mercadona en Córdoba han vuelto a demostrar un año más su compromiso con la solidaridad. Durante la Gran Recogida 2025, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) del 7 al 16 de noviembre, los clientes de los 28 establecimientos participantes en la capital y provincia donaron 55.496 euros, una cifra que se transformará en aproximadamente 36.997 kilos de productos de primera necesidad, equivalentes a 462 carros de la compra.
Esta aportación permitirá al Banco de Alimentos de Córdoba adquirir, durante todo un año, los productos más urgentes y necesarios para atender a las familias beneficiarias, gracias al sistema de donación monetaria en caja, que optimiza la respuesta y evita almacenaje y transporte innecesarios, explica Mercadona en una nota de prensa.
Resultados globales en España y Andalucía
A nivel nacional, las 1.589 tiendas de Mercadona que participaron en la campaña recaudaron un total de 1.693.836 euros. A esta cantidad se sumarán los 240.500 euros adicionales que la compañía donará como aportación propia a la iniciativa solidaria.
En total, los Bancos de Alimentos podrán transformar estas aportaciones en cerca de 1.290 toneladas de productos básicos, equivalentes a más de 16.100 carros de la compra, que se distribuirán según las necesidades reales de cada territorio.
Jesús Sánchez, gerente de Acción Social de Mercadona, recuerda que la donación monetaria “permite a los Bancos de Alimentos comprar lo que necesitan, en el momento en que lo necesitan, logrando así una ayuda más eficiente y sostenible”, además de facilitar ventajas fiscales a los donantes.
Compromiso continuado y nuevas herramientas sociales
Mercadona mantiene desde hace años una colaboración estable con Fesbal y ha impulsado herramientas como las Tarjetas Sociedad, que permiten canalizar ayudas a familias vulnerables ofreciéndoles autonomía y dignificación a la hora de realizar su compra en el supermercado. Estas tarjetas funcionan como cualquier otra tarjeta prepago y pueden utilizarse en varias compras hasta agotar el saldo.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba