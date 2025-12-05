Libro quién es quién en el tercer sector
Centro Batá: Acción social e inclusión ciudadana
Ficha técnica
- Presidente: Rafael Cantero.
- Año de fundación: 1994.
- Principales áreas de trabajo: formación, empleo, cooperación, comunicación, educación para el desarrollo, inclusión digital y dinamización deportiva, siempre con la mirada puesta en generar cambios sostenibles y responsables.
- Dirección: Pasaje Escritor Narbona, 7, local, Córdoba.
- Teléfono: 957 780 040.
- Web: http://www.cicbata.org
El Centro Batá es una entidad comprometida con la transformación social, la inclusión y la justicia, la promoción de los derechos humanos y la solidaridad internacional.
Su misión combina incidencia social, participación ciudadana y fortalecimiento interno, promoviendo la equidad de género, la protección del medio ambiente, la diversidad cultural y la cooperación con entidades públicas y locales. Batá apuesta por iniciativas creativas e innovadoras que generen un impacto real y duradero en la sociedad.
Entre sus iniciativas destacan programas de orientación profesional y acompañamiento a la inserción, el apoyo a mujeres en el mundo rural y urbano, proyectos integrales para la inserción laboral de colectivos vulnerables, Incorpora y Punto Autoempleo, dinamización sociodeportiva en centros penitenciarios, Punto Vuela (CAPI) de Córdoba y la muestra de cine social ‘La imagen del sur’.
Su labor ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas el premio por su proyecto Reorienta de Diario CÓRDOBA por su impacto en el sector turístico, y el premio Menina, entregado por el Gobierno de España por su compromiso en la lucha contra la violencia machista.
