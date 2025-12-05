Cáritas Diocesana de Córdoba: 60 años tejiendo solidaridad, dignidad y esperanza en la provincia

Ficga técnica Director : Darío Reina Giménez.

Año de fundación: 1965. Principales áreas de trabajo: atención a personas necesitadas, mayores, desempleadas y personas sin hogar, residencia para mayores en situación de exclusión social.

Dirección: Calle Pérez de Castro, 4, Córdoba.

Teléfonos: 957 471 875 / 957 470 921.

: 957 471 875 / 957 470 921. Web: www.caritascordoba.es

Cáritas Diocesana de Córdoba cumplió 60 años el 10 de septiembre de 2025 como el brazo solidario de la Iglesia. Desde entonces, Cáritas tiene como misión coordinar la caridad de las parroquias y promover la comunicación cristiana de bienes de manera organizada y eficaz. En estas seis décadas, la institución ha evolucionado del asistencialismo a un compromiso social y de promoción humana. Así, en los años noventa surgieron proyectos emblemáticos como la empresa de inserción Solemccor, el programa ‘En Positivo’ para personas con VIH y la Casa de Acogida Madre del Redentor, que abrió sus puertas en el año 2000.

Programas

Gracias a 1.500 personas voluntarias, y a las 44 personas que conforman la plantilla de Cáritas, la organización acompaña a las personas necesitadas, a través de distintos programas y proyectos como el de acompañamiento en el territorio, de formación y acompañamiento técnico del equipo de trabajadoras sociales de las 167 Cáritas parroquiales de la provincia, para que puedan acompañar a las personas que acuden solicitando ayuda. Desde el programa de Empleo acompañan a las personas con itinerarios de formación y empleo, con el objetivo de insertar en el mercado laboral a las personas que acompañan.

Por su parte, el programa de mayores desarrolla dos proyectos: la Residencia Hogar San Pablo, con 40 plazas para mayores en situación de exclusión social, y Tejiendo Redes, una iniciativa destinada a personas mayores que viven en situación de soledad no deseada.

Uno de los programas más importantes es el de personas en situación de sin hogar. En este ámbito, cuentan con tres proyectos: la Casa de Acogida Madre del Redentor, con 40 plazas para personas que viven en la calle, mientras que normalizan su situación de vivienda; Ala de Baja Exigencia (ABE), que es un recurso abierto los 365 días del año de 20.00 a 8.00 horas para ofrecer cama, ducha y algo de comida a las personas que duermen al raso en Córdoba, y que cuenta con la colaboración del Cabildo, y el dispositivo nocturno de calle (UVI Social), que recorre las calles lunes, miércoles y viernes, de octubre a mayo, para acompañar a las personas que están en situación de sin hogar y a quienes les ofrecen algo de comer y la ayuda que necesiten, como ropa, algo de abrigo, sacos de dormir y, además, les informan de los recursos existentes. Junto a todo ello, Cáritas gestiona la empresa de inserción social Solemccor, que cuenta con 40 trabajadores, de los cuales 27 tienen contratos de exclusión social y el resto son técnicos especialistas. En la actualidad, tiene varias líneas de negocio: recogida de papel y cartón, destrucción de papel confidencial, recogida de ropa y calzado y la tienda de segunda mano (Moda re-), ubicada en la calle Historiador Díaz del Moral, 9.