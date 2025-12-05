Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Cáritas Diocesana de Córdoba: 60 años tejiendo solidaridad, dignidad y esperanza en la provincia

Integrantes del Consejo Diocesano de Cáritas, entre los que se encuentra el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en el centro, y a su derecha, Darío Reina, presidente de Cáritas en Córdoba.

Integrantes del Consejo Diocesano de Cáritas, entre los que se encuentra el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en el centro, y a su derecha, Darío Reina, presidente de Cáritas en Córdoba. / CÓRDOBA

Lucía Abad

Córdoba

Ficga técnica

  • Director: Darío Reina Giménez.
  • Delegado diocesano: Antonio Javier Reyes Guerrero.
  • Secretario general: Jesús Jurado Jiménez.
  • Año de fundación: 1965.
  • Principales áreas de trabajo: atención a personas necesitadas, mayores, desempleadas y personas sin hogar, residencia para mayores en situación de exclusión social.
  • Dirección: Calle Pérez de Castro, 4, Córdoba.
  • Teléfonos: 957 471 875 / 957 470 921.
  • Web: www.caritascordoba.es

Cáritas Diocesana de Córdoba cumplió 60 años el 10 de septiembre de 2025 como el brazo solidario de la Iglesia. Desde entonces, Cáritas tiene como misión coordinar la caridad de las parroquias y promover la comunicación cristiana de bienes de manera organizada y eficaz. En estas seis décadas, la institución ha evolucionado del asistencialismo a un compromiso social y de promoción humana. Así, en los años noventa surgieron proyectos emblemáticos como la empresa de inserción Solemccor, el programa ‘En Positivo’ para personas con VIH y la Casa de Acogida Madre del Redentor, que abrió sus puertas en el año 2000.

Programas

Gracias a 1.500 personas voluntarias, y a las 44 personas que conforman la plantilla de Cáritas, la organización acompaña a las personas necesitadas, a través de distintos programas y proyectos como el de acompañamiento en el territorio, de formación y acompañamiento técnico del equipo de trabajadoras sociales de las 167 Cáritas parroquiales de la provincia, para que puedan acompañar a las personas que acuden solicitando ayuda. Desde el programa de Empleo acompañan a las personas con itinerarios de formación y empleo, con el objetivo de insertar en el mercado laboral a las personas que acompañan.

Por su parte, el programa de mayores desarrolla dos proyectos: la Residencia Hogar San Pablo, con 40 plazas para mayores en situación de exclusión social, y Tejiendo Redes, una iniciativa destinada a personas mayores que viven en situación de soledad no deseada.

Uno de los programas más importantes es el de personas en situación de sin hogar. En este ámbito, cuentan con tres proyectos: la Casa de Acogida Madre del Redentor, con 40 plazas para personas que viven en la calle, mientras que normalizan su situación de vivienda; Ala de Baja Exigencia (ABE), que es un recurso abierto los 365 días del año de 20.00 a 8.00 horas para ofrecer cama, ducha y algo de comida a las personas que duermen al raso en Córdoba, y que cuenta con la colaboración del Cabildo, y el dispositivo nocturno de calle (UVI Social), que recorre las calles lunes, miércoles y viernes, de octubre a mayo, para acompañar a las personas que están en situación de sin hogar y a quienes les ofrecen algo de comer y la ayuda que necesiten, como ropa, algo de abrigo, sacos de dormir y, además, les informan de los recursos existentes. Junto a todo ello, Cáritas gestiona la empresa de inserción social Solemccor, que cuenta con 40 trabajadores, de los cuales 27 tienen contratos de exclusión social y el resto son técnicos especialistas. En la actualidad, tiene varias líneas de negocio: recogida de papel y cartón, destrucción de papel confidencial, recogida de ropa y calzado y la tienda de segunda mano (Moda re-), ubicada en la calle Historiador Díaz del Moral, 9.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  2. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  3. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  4. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  5. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  6. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  7. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  8. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero

Gabriel Núñez Hervás: "Echo de menos aquella radio creativa, libre. Hoy todo es economía"

Gabriel Núñez Hervás: "Echo de menos aquella radio creativa, libre. Hoy todo es economía"

La mañana en Córdoba: todo lo que necesitas saber para en el arranque del día

La mañana en Córdoba: todo lo que necesitas saber para en el arranque del día

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 5 de diciembre de 2025

Vimcorsa sorteará a partir de 2026 cerca de 1.000 viviendas de VPO

Vimcorsa sorteará a partir de 2026 cerca de 1.000 viviendas de VPO

Radiografía del tercer sector en Córdoba: Diversos e imprescindibles

Radiografía del tercer sector en Córdoba: Diversos e imprescindibles

Promi: Atención a la discapacidad intelectual

Rocío Parrado, delegada de Colegio de Psicología en Córdoba: "Reivindicamos la figura del psicólogo educativo en los centros de enseñanza"

Rocío Parrado, delegada de Colegio de Psicología en Córdoba: "Reivindicamos la figura del psicólogo educativo en los centros de enseñanza"

Fepamic: Rehabilitar, formar e incluir para construir una vida plena

Fepamic: Rehabilitar, formar e incluir para construir una vida plena
Tracking Pixel Contents