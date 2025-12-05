Banco de Alimentos de Córdoba: Red solidaria que garantiza comida a más de 20.000 personas

Ficha técnica Presidente : Rafael Revuelto Villalba.

: Rafael Revuelto Villalba. Año de fundación: 2002.

2002. Principales áreas de trabajo: Ayuda alimentaria a las personas necesitadas de Córdoba y provincia y lucha a favor del desperdicio cero.

Ayuda alimentaria a las personas necesitadas de Córdoba y provincia y lucha a favor del desperdicio cero. Dirección : Campo de San Antón, 1, Córdoba.

: Campo de San Antón, 1, Córdoba. Teléfono : 957 751 070.

: 957 751 070. Web: www.bancordoba.org

El Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba atiende, según la época del año, a entre 15.000 y 22.000 personas a través de 130 entidades asistenciales y de beneficencia y gracias al trabajo de sus cuatro empleados y unos 40 voluntarios que en las campañas pueden ser 1.200.

En los primeros años estuvo ubicado en Mercacórdoba, en una nave alquilada. Cuando se produjeron las grandes recogidas, la Universidad de Córdoba cedió los talleres de las Escuela de Agrónomos y, por fin, el Ayuntamiento cedió las instalaciones del antiguo matadero. Tras su reforma, empezó a funcionar en 2015 y en 2017, con la ayuda de varias fundaciones (Cajasur, BBVA y Amancio Ortega) y los recursos del propio Banco de Alimentos, se construyó una gran nave de 691 m2 que resolvió todos los problemas de manipulación y almacenamiento y que cuenta con cámara frigorífica y cámara de congelación, y dos instalaciones de placas solares. El objetivo de la entidad es recoger, procesar y distribuir alimentos de primera necesidad entre personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social en Córdoba y su provincia.

La entidad también se encarga de garantizar que los alimentos que se donan o adquieren lleguen de forma eficaz a las entidades colaboradoras y, a través de éstas, a los beneficiarios, respetando criterios de equidad según las necesidades (edad, número de miembros del hogar o estado de salud). Igualmente, el Banco de Alimentos colabora con supermercados, grandes superficies, organismos públicos y otras entidades para canalizar donaciones (productos, excedentes, mermas) y optimizar la logística de almacenamiento, clasificación y reparto.

Junto a todo ello, también forma parte de redes de voluntariado y promueve la participación ciudadana, sensibiliza sobre el desperdicio alimentario y la solidaridad como valores sociales.

El Banco de Alimentos, que reparte entre 2 y 4 millones de kilos anuales, participa en el programa FEGA de aprovechamiento de excedentes agrícolas, que suponen unos 800.000 kilos al año de frutas y hortalizas de temporada. También, aparte de los alimentos que llegan por operaciones kilo y donaciones de empresas y particulares, colabora con el aprovechamiento de las mermas que generan las principales cadenas alimenticias y varias empresas agroalimentarias con el objetivo de conseguir el desperdicio cero.

Actualmente, trabaja en el proyecto Plan B, que promovido por la Fesbal (Federación Española de Bancos de Alimentos) proyecta y desarrolla una plataforma en la que empresas, cadenas u hostelería, pueden canalizar donaciones y entregas de excedentes. A ello se suman las distintas actividades que desarrolla a lo largo del año para obtener fondos: carreras atléticas, conciertos, torneos de golf, obras de teatro, desfiles, senderismo o premio Pan de la Solidaridad.