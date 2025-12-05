Baena Solidaria: Acompañamiento integral para inmigrantes, jóvenes y mayores en riesgo

Ficha técnica Presidente : Antonio Mérida Priego.

Año de fundación : 2003.

: 2003. Principales áreas de trabajo : integración social, laboral y residencial de personas en riesgo mediante recursos de acogida, formación profesional e inserción, situaciones de urgencia, mayores en soledad y familias vulnerables.

Principales áreas de trabajo : integración social, laboral y residencial de personas en riesgo mediante recursos de acogida, formación profesional e inserción, situaciones de urgencia, mayores en soledad y familias vulnerables.
Dirección : C/ Arrabalejo, 53, Baena.

: C/ Arrabalejo, 53, Baena. Teléfonos de contacto: 618 713 589 y 957 944 237.

Teléfonos de contacto: 618 713 589 y 957 944 237.
Web: www.baenasolidaria.es

La Asociación Baena Solidaria nació en 2003 como respuesta a la llegada masiva de temporeros inmigrantes al municipio durante la campaña de la aceituna. Desde entonces, trabaja para dar respuesta a las nuevas realidades sociales del territorio: personas migrantes sin recursos, jóvenes extutelados, familias en pobreza, mayores en soledad, personas sin hogar o con dificultades de acceso a la vivienda. Su labor se basa en la intervención integral, el acompañamiento continuo y la defensa de los derechos sociales, impulsando la igualdad de oportunidades en la comarca.

Cuenta con una Red de Casas de Acogida para personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, y con el programa Luz, que ofrece atención residencial y acompañamiento a jóvenes extutelados hacia su autonomía personal y laboral. También desarrolla iniciativas contra la soledad no deseada en mayores.

Sus líneas de acción incluyen, además, proyectos de inclusión en vivienda, tuteladas para personas sin hogar, conciliación familiar mediante una ludoteca social, refuerzo del voluntariado y formación para el empleo en zonas desfavorecidas, dentro del marco Eracis. Baena Solidaria continúa creciendo para atender mejor a quienes más lo necesitan.