Autismo Córdoba: De la atención temprana a la inserción laboral

Ficha técnica Presidenta : Paqui Suárez Segovia.

: Paqui Suárez Segovia. Año de fundación : 1995.

: 1995. Principales áreas de trabajo: atención a las personas con trastorno del espectro del autismo y a sus familiares.

atención a las personas con trastorno del espectro del autismo y a sus familiares. Dirección : C/ Universidad de Córdoba, s/n, edificio Promi, Córdoba.

: C/ Universidad de Córdoba, s/n, edificio Promi, Córdoba. Teléfonos : 957 492 527 / 670 549 178.

: 957 492 527 / 670 549 178. Web : https://autismocordoba.org

: https://autismocordoba.org Redes sociales: @autismocordoba (Instagram yX), Autismo Córdoba (Facebook y LinkedIn).

Autismo Córdoba es una asociación que acaba de cumplir su 30 aniversario y que da respaldo a unas 375 familias en Córdoba, que cuentan con algún miembro con trastorno del espectro del autismo (TEA). Su objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas y prestarle los servicios que demanden a lo largo de su existencia. Autismo Córdoba cuenta en la actualidad con tres sedes, una en Córdoba capital, otra en el área norte (Alcaracejos) y la tercera, en el área sur, en Lucena.

Esta entidad ofrece asistencia a personas con TEA de todas las edades y sus servicios contemplan atención temprana infantil, programa de vida adulta y de autonomía personal, prestación psicológica y social, talleres de ocio, entre otros. La asociación resalta que la atención se adapta a las características concretas de cada persona con autismo, pues cada caso es diferente. Además, en los últimos tiempos, Autismo Córdoba está fomentando proyectos de inserción laboral y de atención al autismo en personas adultas con TEA que no habían sido diagnosticadas antes.

El proyecto más conocido que tiene Autismo Córdoba es su campaña de concienciación anual #Somosazul, que incluye una carrera que tiñe la ciudad de azul, que es el color que se identifica con el autismo.