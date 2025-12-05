Libro quién es quién en el tercer sector
Autismo Córdoba: De la atención temprana a la inserción laboral
Ficha técnica
- Presidenta: Paqui Suárez Segovia.
- Año de fundación: 1995.
- Principales áreas de trabajo: atención a las personas con trastorno del espectro del autismo y a sus familiares.
- Dirección: C/ Universidad de Córdoba, s/n, edificio Promi, Córdoba.
- Teléfonos: 957 492 527 / 670 549 178.
- Web: https://autismocordoba.org
- Redes sociales: @autismocordoba (Instagram yX), Autismo Córdoba (Facebook y LinkedIn).
Autismo Córdoba es una asociación que acaba de cumplir su 30 aniversario y que da respaldo a unas 375 familias en Córdoba, que cuentan con algún miembro con trastorno del espectro del autismo (TEA). Su objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas y prestarle los servicios que demanden a lo largo de su existencia. Autismo Córdoba cuenta en la actualidad con tres sedes, una en Córdoba capital, otra en el área norte (Alcaracejos) y la tercera, en el área sur, en Lucena.
Esta entidad ofrece asistencia a personas con TEA de todas las edades y sus servicios contemplan atención temprana infantil, programa de vida adulta y de autonomía personal, prestación psicológica y social, talleres de ocio, entre otros. La asociación resalta que la atención se adapta a las características concretas de cada persona con autismo, pues cada caso es diferente. Además, en los últimos tiempos, Autismo Córdoba está fomentando proyectos de inserción laboral y de atención al autismo en personas adultas con TEA que no habían sido diagnosticadas antes.
El proyecto más conocido que tiene Autismo Córdoba es su campaña de concienciación anual #Somosazul, que incluye una carrera que tiñe la ciudad de azul, que es el color que se identifica con el autismo.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero