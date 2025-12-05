Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Autismo Córdoba: De la atención temprana a la inserción laboral

Algunos integrantes de la junta directiva de Autismo Córdoba, en la gala solidaria que celebró la entidad el pasado mes de septiembre en el Palacio de la Merced.

Algunos integrantes de la junta directiva de Autismo Córdoba, en la gala solidaria que celebró la entidad el pasado mes de septiembre en el Palacio de la Merced. / CÓRDOBA

Ficha técnica

  • Presidenta: Paqui Suárez Segovia.
  • Año de fundación: 1995.
  • Principales áreas de trabajo: atención a las personas con trastorno del espectro del autismo y a sus familiares.
  • Dirección: C/ Universidad de Córdoba, s/n, edificio Promi, Córdoba.
  • Teléfonos: 957 492 527 / 670 549 178.
  • Web: https://autismocordoba.org
  • Redes sociales: @autismocordoba (Instagram yX), Autismo Córdoba (Facebook y LinkedIn).

Autismo Córdoba es una asociación que acaba de cumplir su 30 aniversario y que da respaldo a unas 375 familias en Córdoba, que cuentan con algún miembro con trastorno del espectro del autismo (TEA). Su objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas y prestarle los servicios que demanden a lo largo de su existencia. Autismo Córdoba cuenta en la actualidad con tres sedes, una en Córdoba capital, otra en el área norte (Alcaracejos) y la tercera, en el área sur, en Lucena.

Esta entidad ofrece asistencia a personas con TEA de todas las edades y sus servicios contemplan atención temprana infantil, programa de vida adulta y de autonomía personal, prestación psicológica y social, talleres de ocio, entre otros. La asociación resalta que la atención se adapta a las características concretas de cada persona con autismo, pues cada caso es diferente. Además, en los últimos tiempos, Autismo Córdoba está fomentando proyectos de inserción laboral y de atención al autismo en personas adultas con TEA que no habían sido diagnosticadas antes.

El proyecto más conocido que tiene Autismo Córdoba es su campaña de concienciación anual #Somosazul, que incluye una carrera que tiñe la ciudad de azul, que es el color que se identifica con el autismo.

