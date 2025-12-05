Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aspaym Córdoba: Autonomía, igualdad y calidad de vida para personas con movilidad reducida

Un grupo de socios y directivos de Aspaym Córdoba, durante un encuentro celebrado el pasado mes de septiembre en el Mercado Victoria de la capital.

Un grupo de socios y directivos de Aspaym Córdoba, durante un encuentro celebrado el pasado mes de septiembre en el Mercado Victoria de la capital. / CÓRDOBA

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidente: Francisco Pedrosa López.
  • Año de fundación: 2012.
  • Principales áreas de trabajo: defensa de los derechos de las personas con movilidad reducida.
  • Dirección: C/ Vázquez Aroca, 3, local 14, Córdoba.
  • Teléfono: 639 133 616.
  • Correo electrónico: aspaymcordoba.ts@gmail.com.
  • Web: www.aspaymcordoba.org

Aspaym Córdoba impulsa una vida más digna para quienes conviven con una movilidad reducida. Y lo hace desde 2012 con una determinación que no ha perdido intensidad. La asociación nació con un propósito claro: mejorar el día a día de estas personas y garantizar unos derechos que, demasiado a menudo, se ven cuestionados. También acompaña a sus familias, que suelen cargar con silencios, incertidumbres y enormes dosis de esfuerzo.

A lo largo de estos años, el colectivo ha tejido una red sólida que multiplica su alcance. Forma parte de la Federación Nacional Aspaym, vinculada históricamente al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo; de la Federación Andaluza Aspaym; y de entidades como Fepamic, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

Su labor cotidiana gira en torno a tres ejes: la autonomía personal, que anima a cada persona a ser protagonista de sus propios avances; el trabajo en equipo, que abre espacios de encuentro vitales; y la igualdad de oportunidades, entendida como un horizonte que debe incluir a todo el mundo. Además, cuenta con un servicio especializado en rehabilitación abierto a cualquier persona con discapacidad.

