Aspas Córdoba: De escuela de sordos a inclusión completa

Ficha técnica Presidenta : Carmen Ortiz Sarria.

: Carmen Ortiz Sarria. Año de fundación: 1976.

1976. Principales áreas de trabajo : atención temprana, rehabilitación logopédica, auditiva y post-implante coclear, orientación familiar, apoyos curriculares.

: atención temprana, rehabilitación logopédica, auditiva y post-implante coclear, orientación familiar, apoyos curriculares. Dirección : Plaza de la Magdalena, 3, Córdoba.

: Plaza de la Magdalena, 3, Córdoba. Teléfono : 957 764 868.

: 957 764 868. Web y redes sociales: www.aspascordoba.es y @aspascordoba (Facebook e Instagram).

La Asociación de Padres y Amigos de Sordos (Aspas) de Córdoba nace en 1976 de la mano de familias y profesorado del antiguo Colegio Provincial de Sordos Ponce de León, que, preocupados por el futuro de sus hijos e hijas, decidió organizarse en asociación para defender sus derechos e intereses.

Desde 1980, la asociación cuenta con sede propia, gracias a la familia Aguilar de Dios. La entidad se consolida en los años 80 y 90 ampliando su campo de acción. Hoy, Aspas ofrece atención temprana, logopedia, apoyo escolar, rehabilitación auditiva, post-implante coclear, atención y apoyos a las familias, etc.

Aspas Córdoba trabaja en estrecha colaboración con centros educativos, servicios sanitarios y administraciones, y reivindica el acceso al lenguaje oral de las personas sordas para su plena integración, normalización e inclusión en todos los ámbitos: educativo, social, laboral, etc.

La asociación también fomenta y promociona la accesibilidad (subtitulado, bucles magnéticos, equipos de FM) en actos públicos, centros educativos y otros entornos.

Aspas forma parte de la Federación Andaluza de Familias de Personas Sordas (Fapas) y de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), y participa en varios de sus programas.