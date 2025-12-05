Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Aspas Córdoba: De escuela de sordos a inclusión completa

Imagen del equipo de profesionales de la Asociación de Padres y Amigos de Sordos (Aspas) Córdoba, en las instalaciones de la sede social en la capital.

Imagen del equipo de profesionales de la Asociación de Padres y Amigos de Sordos (Aspas) Córdoba, en las instalaciones de la sede social en la capital. / CÓRDOBA

Víctor R. Hita

Ficha técnica

  • Presidenta: Carmen Ortiz Sarria.
  • Año de fundación: 1976.
  • Principales áreas de trabajo: atención temprana, rehabilitación logopédica, auditiva y post-implante coclear, orientación familiar, apoyos curriculares.
  • Dirección: Plaza de la Magdalena, 3, Córdoba.
  • Teléfono: 957 764 868.
  • Web y redes sociales: www.aspascordoba.es y @aspascordoba (Facebook e Instagram).

La Asociación de Padres y Amigos de Sordos (Aspas) de Córdoba nace en 1976 de la mano de familias y profesorado del antiguo Colegio Provincial de Sordos Ponce de León, que, preocupados por el futuro de sus hijos e hijas, decidió organizarse en asociación para defender sus derechos e intereses.

Desde 1980, la asociación cuenta con sede propia, gracias a la familia Aguilar de Dios. La entidad se consolida en los años 80 y 90 ampliando su campo de acción. Hoy, Aspas ofrece atención temprana, logopedia, apoyo escolar, rehabilitación auditiva, post-implante coclear, atención y apoyos a las familias, etc.

Aspas Córdoba trabaja en estrecha colaboración con centros educativos, servicios sanitarios y administraciones, y reivindica el acceso al lenguaje oral de las personas sordas para su plena integración, normalización e inclusión en todos los ámbitos: educativo, social, laboral, etc.

La asociación también fomenta y promociona la accesibilidad (subtitulado, bucles magnéticos, equipos de FM) en actos públicos, centros educativos y otros entornos.

Aspas forma parte de la Federación Andaluza de Familias de Personas Sordas (Fapas) y de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), y participa en varios de sus programas.

Fundación Prode: cuatro décadas dignificando vidas y construyendo autonomía e inclusión

Ucoincluye: la universidad que abre puertas a la autonomía y al empleo para jóvenes con discapacidad intelectual

Obra Social Hermano Bonifacio: Una década extendiendo la solidaridad a los más vulnerables

Cáritas Diocesana de Córdoba: 60 años tejiendo solidaridad, dignidad y esperanza en la provincia

Cruz Roja Española: Respuesta integral frente a la soledad, la vulnerabilidad y la brecha digital

Banco de Alimentos de Córdoba: Red solidaria que garantiza comida a más de 20.000 personas

Manos Unidas: Una diócesis volcada contra el hambre

Fundación Magtel: Tecnología con vocación de inclusión

