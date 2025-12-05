Aspacacor: Apoyo, prevención y concienciación para pacientes cardiacos en Córdoba

Ficha técnica Presidente: Alfonso Otero Jiménez. Año de fundación: 2011. Principales áreas de trabajo: atención a pacientes con patologías cardíacas. Dirección: Avda. Menéndez Pidal, s/n, Córdoba. Teléfono: 686 952 211. Web: https://farca.es/aspacacor/ Redes sociales: @aspacacor (Instagram), Aspacacor Córdoba (Facebook).

La Asociación de Pacientes Cardiacos de Córdoba y provincia (Aspacacor) constituye un instrumento asociativo para los pacientes con patologías cardiacas. Una plataforma donde puedan compartir los problemas y singularidades que esta situación les pueda ocasionar y buscar soluciones comunes que les propicien la mayor calidad de vida posible.

Aspacacor orienta sus objetivos en tres direcciones: información y asesoramiento, promoción de la prevención y facilidad de solución y concienciación. Para esta última vía cuentan con la colaboración del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba, entidad con la que han colaborado en numerosas ocasiones mediante su unidad de cardiología o rehabilitación cardiaca. Todos estos objetivos se llevan a cabo mediante charlas y talleres educativos, apoyo emocional y psicológico, programas de rehabilitación cardíaca y actividades de encuentro entre afectados.

Esta asociación sin ánimo de lucro celebra, entre sus proyectos más destacados, unas jornadas anuales que llevan su propio nombre y que cada ocasión dedican a una temática relacionada con su ámbito de actuación. La jornada de este año versó sobre ‘Las patologías cardiacas en la mujer: una realidad oculta’ y se celebró en el Palacio de la Merced.