Libro quién es quién en el tercer sector

Aspacacor: Apoyo, prevención y concienciación para pacientes cardiacos en Córdoba

La junta directiva de la asociación Aspacacor, con su presidente Alfonso Otero, cuarto por la izquierda, junto al gerente del hospital Reina Sofía, Francisco Triviño.

La junta directiva de la asociación Aspacacor, con su presidente Alfonso Otero, cuarto por la izquierda, junto al gerente del hospital Reina Sofía, Francisco Triviño.

Córdoba

Ficha técnica

Presidente: Alfonso Otero Jiménez.

Año de fundación: 2011.

Principales áreas de trabajo: atención a pacientes con patologías cardíacas.

Dirección: Avda. Menéndez Pidal, s/n, Córdoba.

Teléfono: 686 952 211.

Web: https://farca.es/aspacacor/

Redes sociales: @aspacacor (Instagram), Aspacacor Córdoba (Facebook).

La Asociación de Pacientes Cardiacos de Córdoba y provincia (Aspacacor) constituye un instrumento asociativo para los pacientes con patologías cardiacas. Una plataforma donde puedan compartir los problemas y singularidades que esta situación les pueda ocasionar y buscar soluciones comunes que les propicien la mayor calidad de vida posible.

Aspacacor orienta sus objetivos en tres direcciones: información y asesoramiento, promoción de la prevención y facilidad de solución y concienciación. Para esta última vía cuentan con la colaboración del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba, entidad con la que han colaborado en numerosas ocasiones mediante su unidad de cardiología o rehabilitación cardiaca. Todos estos objetivos se llevan a cabo mediante charlas y talleres educativos, apoyo emocional y psicológico, programas de rehabilitación cardíaca y actividades de encuentro entre afectados.

Esta asociación sin ánimo de lucro celebra, entre sus proyectos más destacados, unas jornadas anuales que llevan su propio nombre y que cada ocasión dedican a una temática relacionada con su ámbito de actuación. La jornada de este año versó sobre ‘Las patologías cardiacas en la mujer: una realidad oculta’ y se celebró en el Palacio de la Merced.

