Libro quién es quién en el tercer sector
Aspacacor: Apoyo, prevención y concienciación para pacientes cardiacos en Córdoba
Ficha técnica
Presidente: Alfonso Otero Jiménez.
Año de fundación: 2011.
Principales áreas de trabajo: atención a pacientes con patologías cardíacas.
Dirección: Avda. Menéndez Pidal, s/n, Córdoba.
Teléfono: 686 952 211.
Web: https://farca.es/aspacacor/
Redes sociales: @aspacacor (Instagram), Aspacacor Córdoba (Facebook).
La Asociación de Pacientes Cardiacos de Córdoba y provincia (Aspacacor) constituye un instrumento asociativo para los pacientes con patologías cardiacas. Una plataforma donde puedan compartir los problemas y singularidades que esta situación les pueda ocasionar y buscar soluciones comunes que les propicien la mayor calidad de vida posible.
Aspacacor orienta sus objetivos en tres direcciones: información y asesoramiento, promoción de la prevención y facilidad de solución y concienciación. Para esta última vía cuentan con la colaboración del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba, entidad con la que han colaborado en numerosas ocasiones mediante su unidad de cardiología o rehabilitación cardiaca. Todos estos objetivos se llevan a cabo mediante charlas y talleres educativos, apoyo emocional y psicológico, programas de rehabilitación cardíaca y actividades de encuentro entre afectados.
Esta asociación sin ánimo de lucro celebra, entre sus proyectos más destacados, unas jornadas anuales que llevan su propio nombre y que cada ocasión dedican a una temática relacionada con su ámbito de actuación. La jornada de este año versó sobre ‘Las patologías cardiacas en la mujer: una realidad oculta’ y se celebró en el Palacio de la Merced.
