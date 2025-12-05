Libro quién es quién en el tercer sector
Asociaciones de trasplantados: Pacientes y familiares, apoyados cada día por asociaciones cordobesas
Ficha técnica
- Asociaciones: Asociación Andalusí de Trasplantados Hepáticos Hospital Reina Sofía, Alcer (trasplantados y enfermos renales), Asociación Andaluza de Trasplantados de Pulmón Nuevo Respirar y Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía Ciudad de los Califas.
- Principales áreas de trabajo: atención a las personas trasplantadas.
En Córdoba hay cuatro asociaciones de personas trasplantadas, cuyo ámbito asistencial en algunos casos es provincial y en otros andaluz. Estas entidades fueron surgiendo conforme el hospital universitario Reina Sofía fue instaurando poco a poco su programa de trasplantes de órganos, comenzando primero por el de riñón en 1979 y continuando después con el de corazón, en 1986, con el de hígado, en 1989, y después con el de pulmón, 1993. Por un lado, está la asociación Alcer Córdoba, que apoya a enfermos y trasplantados renales, y luego están la Asociación Nuevo Respirar, de trasplantados pulmonares, nacida con algunos miembros de la anterior Asociación Andaluza de Trasplantados de Pulmón A Pleno Pulmón; la Asociación Andalusí de Trasplantados Hepáticos Hospital Reina Sofía y la Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía Ciudad los Califas. Todas estas asociaciones luchan cada día por mejorar la calidad de vida de pacientes que están a la espera de un órgano o que ya han sido trasplantados, así como respaldar a sus familiares. La Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía se creó en 1989, mientras que Alcer se constituyó en 1983. Por su parte, la Asociación de Trasplantados Hepáticos surgió en 1991 y Nuevo Respirar nació en 2023, aunque A Pleno Pulmón data de 1995.
