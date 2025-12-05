Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Asociación San Rafael de Alzhéimer y otras demencias: Compromiso con la memoria

La Asociación San Rafael trabaja desde 1996 para mejorar la calidad de vida de personas con alzhéimer y con sus familias, ofreciendo apoyo, terapia y sensibilización social.

María Canales

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidente: Francisco Manuel Blasco García.
  • Año de fundación: 1996.
  • Principales áreas de trabajo: servicios para el enfermo y familiares.
  • Dirección: C/ Escritora Gloria Fuertes, Córdoba.
  • Teléfono: 957 764 533.
  • Web: https://alzheimercordoba.es

La Asociación San Rafael de Alzhéimer y otras demencias es una entidad de autoayuda declarada de utilidad pública desde 2001. Fue creada en 1996 por familiares de personas con alzhéimer y profesionales de la Psicología, Medicina, Trabajo Social, Enfermería y Derecho, unidos por el compromiso de ofrecer una atención integral a quienes padecen esta enfermedad. Su labor parte de una visión global de la demencia y de un concepto de salud que integra asistencia, investigación y apoyo familiar.

En 1997 inició su actividad con un servicio de información, valoración y asesoramiento para familias, junto a acciones de sensibilización mediante charlas y conferencias. Ese mismo año comenzaron las terapias para familiares, dirigidas de forma voluntaria por un doctor y una psicóloga. En 2016 se inauguró la residencia y centro de día, situados en el mismo edificio que la sede. Frente a ella se encuentra el centro de intervención terapéutica, donde se realizan terapias no farmacológicas para personas con demencia leve o moderada.

Cada año, más de 400 familias acuden en busca de orientación, y más de 120 personas son atendidas a diario, gracias al apoyo de socios y la colaboración de entidades públicas y privadas.

