Asociación San Rafael de Alzhéimer y otras demencias: Compromiso con la memoria

Ficha técnica Presidente : Francisco Manuel Blasco García.

: Francisco Manuel Blasco García. Año de fundación: 1996.

1996. Principales áreas de trabajo : servicios para el enfermo y familiares.

: servicios para el enfermo y familiares. Dirección : C/ Escritora Gloria Fuertes, Córdoba.

: C/ Escritora Gloria Fuertes, Córdoba. Teléfono : 957 764 533.

: 957 764 533. Web: https://alzheimercordoba.es

La Asociación San Rafael de Alzhéimer y otras demencias es una entidad de autoayuda declarada de utilidad pública desde 2001. Fue creada en 1996 por familiares de personas con alzhéimer y profesionales de la Psicología, Medicina, Trabajo Social, Enfermería y Derecho, unidos por el compromiso de ofrecer una atención integral a quienes padecen esta enfermedad. Su labor parte de una visión global de la demencia y de un concepto de salud que integra asistencia, investigación y apoyo familiar.

En 1997 inició su actividad con un servicio de información, valoración y asesoramiento para familias, junto a acciones de sensibilización mediante charlas y conferencias. Ese mismo año comenzaron las terapias para familiares, dirigidas de forma voluntaria por un doctor y una psicóloga. En 2016 se inauguró la residencia y centro de día, situados en el mismo edificio que la sede. Frente a ella se encuentra el centro de intervención terapéutica, donde se realizan terapias no farmacológicas para personas con demencia leve o moderada.

Cada año, más de 400 familias acuden en busca de orientación, y más de 120 personas son atendidas a diario, gracias al apoyo de socios y la colaboración de entidades públicas y privadas.