Asociación Mia: Romper el miedo ante el acoso escolar

Miembros de la Asociación Cordobesa de Ayuda a Familias en Situación de Acoso Escolar, con Pilar Bascón al frente, a las puertas de su sede, el pasado octubre.

Miembros de la Asociación Cordobesa de Ayuda a Familias en Situación de Acoso Escolar, con Pilar Bascón al frente, a las puertas de su sede, el pasado octubre. / CÓRDOBA

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidenta: Pilar Bascón Morales.
  • Año de fundación: 2024.
  • Principales áreas de trabajo: denuncia del acoso escolar y apoyo a las víctimas y familias.
  • Dirección: C/Julio Valdelomar, 24 - 2º A, Córdoba.
  • Teléfono: 621 320 118.
  • Correo electrónico: info@miacordoba.org
  • Web: https://miacordoba.org

La Asociación Cordobesa de Ayuda a Familias en Situación de Acoso Escolar MIA acompaña a quienes se encuentran atrapados en el miedo y la confusión que deja el maltrato entre iguales. Nacida en Córdoba como entidad sin ánimo de lucro, la organización ofrece a las familias un espacio seguro donde comprender lo que está ocurriendo y encontrar orientación inmediata. Su labor se apoya en profesionales especializados que ayudan a los menores a recuperar la confianza y la autoestima cuando todo parece resquebrajarse.

La entidad insiste en que el acoso escolar no solo hiere a un niño, sino que puede fracturar a toda una familia. Y es que, cuando el silencio se instala en casa, cada día pesa un poco más. Por eso, la asociación lucha por romper ese ocultamiento que aún persiste en torno al acoso y recuerda que las secuelas pueden ser profundas y desembocar en situaciones extremas. Porque el acoso escolar también mata.

MIA surge de una experiencia dolorosa vivida por su fundadora y presidenta, cuya hija sufrió acoso durante casi tres años. De aquella herida nació una red que ofrece asistencia psicológica y jurídica, impulsa actividades de sensibilización, promueve cursos y talleres y mantiene un contacto directo y humano con cada afectado.

