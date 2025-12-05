Libro quién es quién en el tercer sector
Asociación Mia: Romper el miedo ante el acoso escolar
Ficha técnica
- Presidenta: Pilar Bascón Morales.
- Año de fundación: 2024.
- Principales áreas de trabajo: denuncia del acoso escolar y apoyo a las víctimas y familias.
- Dirección: C/Julio Valdelomar, 24 - 2º A, Córdoba.
- Teléfono: 621 320 118.
- Correo electrónico: info@miacordoba.org
- Web: https://miacordoba.org
La Asociación Cordobesa de Ayuda a Familias en Situación de Acoso Escolar MIA acompaña a quienes se encuentran atrapados en el miedo y la confusión que deja el maltrato entre iguales. Nacida en Córdoba como entidad sin ánimo de lucro, la organización ofrece a las familias un espacio seguro donde comprender lo que está ocurriendo y encontrar orientación inmediata. Su labor se apoya en profesionales especializados que ayudan a los menores a recuperar la confianza y la autoestima cuando todo parece resquebrajarse.
La entidad insiste en que el acoso escolar no solo hiere a un niño, sino que puede fracturar a toda una familia. Y es que, cuando el silencio se instala en casa, cada día pesa un poco más. Por eso, la asociación lucha por romper ese ocultamiento que aún persiste en torno al acoso y recuerda que las secuelas pueden ser profundas y desembocar en situaciones extremas. Porque el acoso escolar también mata.
MIA surge de una experiencia dolorosa vivida por su fundadora y presidenta, cuya hija sufrió acoso durante casi tres años. De aquella herida nació una red que ofrece asistencia psicológica y jurídica, impulsa actividades de sensibilización, promueve cursos y talleres y mantiene un contacto directo y humano con cada afectado.
