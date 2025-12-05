Asociación de Educadores Encuentro en la Calle: Dignidad e inclusión para los barrios

Ficha técnica Presidente : Amín Santiago Corpas.

1990. Principales áreas de trabajo : intervención con niños, jóvenes y mujeres en áreas educativas y sanitarias e inserción sociolaboral.

Libertador Jose Joaquin da Silva y Xavier 11, Locales 7 y 8, Córdoba. Web : https://encuentroenlacalle.org

La Asociación Encuentro en la Calle impulsa desde 1990 un trabajo constante en las zonas más castigadas de Córdoba, especialmente en el Distrito Sur, donde se sigue reclamando un futuro que no duela. La entidad persigue que la palabra «desfavorecidos» deje de definir a quienes viven en esta zona de la capital y que los derechos humanos se sientan en la vida diaria, no solo en los discursos. Desde esa mirada cercana, sus acciones socioeducativas se desarrollan a pie de calle y con una implicación directa con familias y agentes sociales. Mediadores sociales acompañan a niños, jóvenes y mujeres en ámbitos que van desde lo educativo y sanitario hasta lo jurídico o penitenciario. A veces es una conversación que abre una puerta; otras, un taller que ayuda a imaginar nuevos horizontes.

Por otro lado, la inserción sociolaboral toma forma a través de itinerarios personalizados que combinan orientación, formación ligada a necesidades reales de empresas e intermediación para facilitar contrataciones.

Su labor, reconocida con premios como la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad de Córdoba o la Medalla de Plata de la Junta de Andalucía, refleja un compromiso que no se agota. Porque en estos barrios persiste la esperanza de un futuro más just