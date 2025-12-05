Asociación Cordobesa de Fibromialgia y SFC: Estímulos físicos y prevención familiar

Ficha técnica Presidenta : Encarnación Sarria Moya.

: Encarnación Sarria Moya. Año de fundación: 2000.

2000. Principales áreas de trabajo : información y orientación, nutrición, educación, intervención social, asesoramiento jurídico, ayuda psicológica y programas físicos y de rehabilitación.

: información y orientación, nutrición, educación, intervención social, asesoramiento jurídico, ayuda psicológica y programas físicos y de rehabilitación. Dirección : C/ María Montessori, s/n, Córdoba.

: C/ María Montessori, s/n, Córdoba. Teléfonos : 957002043 y 620821520.

: 957002043 y 620821520. Web: www.acofi.es

La prestación de cuidados específicos a las personas que padecen fibromialgia o síndrome de fatiga crónica (SFC), adaptados a las patologías manifestadas, sustenta la misión de Acofi (Asociación Cordobesa de Fibromialgia y SFC). Este colectivo organiza su asistencia en las áreas social, psicológica y sanitaria, con el objetivo de compensar la cobertura de los servicios públicos, que consideran insuficiente.

El rigor en el diagnóstico inicial clarifica el itinerario posterior mediante orientación y apoyo constante. Los programas de asistencia se combinan con acciones de integración para el entorno familiar. La entidad desarrolla iniciativas de acreditada eficacia, tanto en Córdoba como en diversos municipios de la provincia.

Entre otras actividades destacan el programa de apoyo psicosocial a pacientes y familias, en Montilla, y la actividad ‘Ponte en marcha y recuperación funcional’, en Cabra, con 15 años de trayectoria. El catálogo de terapias incluye rehabilitación funcional, entrenamientos cognitivos y neuromusculares grupales. Además, se promueve la corresponsabilidad en la prevención, con acciones de sensibilización en género, estrategias motivacionales para familiares y experiencias que mitiguen la soledad de las personas mayores.