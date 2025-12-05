La asociación Claveles y Gitanillas convoca el concurso de dulces y el de tarjetas de Navidad

La asociación de patios Claveles y Gitanillas de Córdoba ha convocado de nuevo este año el Concurso Gastronómico de Dulces de Navidad, que se celebrará el 18 de diciembre. El objetivo del concurso es "conservar la tradición de la gastronomía cordobesa en estas fiestas, con los dulces típicos que antaño se realizaban en las cocinas de los patios cordobeses".

Pueden participar todas las personas mayores de edad que lo deseen con hasta tres dulces diferentes, que deberán presentar en una bandeja desechable el día del concurso. Los dulces deberán ser tradicionales de la Navidad, como roscos, pestiños, mantecados, alfajores, mazapanes, bombones, etcétera, en porciones para su degustación posterior por las personas visitantes. La cantidad mínima de producto será de un kilogramo.

La recepción de los dulces será el 18 de diciembre en el patio de San Juan de Palomares 11. El jurado degustará los dulces y premiará a los tres mejores atendiendo al criterio de elaboración, sabor y receta tradicional. Se otorgarán tres premios de 500, 300 y 200 euros. El jurado estará compuesto por un representante de la asociación, una persona del Ayuntamiento de Córdoba y otra del sector de la hostelería. Los nombres de los ganadores se conocerán el día 19.

Concurso escolar de felicitaciones de Navidad

Por otro lado, la asociación ha convocado el segundo Concurso Escolar de Postales Navidad, patrocinado por el Ayuntamiento de Córdoba, para promocionar el arte y el conocimiento de los patios entre los alumnos de los colegios y desarrollar la sensibilidad artística en la temática navideña.

Podrán participar todos los alumnos/as de Educación Primaria de los diferentes centros escolares cordobeses. Cada participante podrá presentar una única tarjeta de felicitación que deberán estar inspiradas en la Navidad en los Patios de Córdoba. Cualquier técnica de dibujo es válida. Los trabajos se entregarán con los datos del alumno al dorso, indicando, nombre, apellido, teléfono de contacto de los padres o tutores legales, curso y colegio al que pertenece. La recepción de las tarjetas participantes será del día 4 al 15 de diciembre de 2025, que serán enviadas en sobre cerrado a la calle Pastora nº 2, 14001 Córdoba. Según las bases, en el exterior del sobre, se especificará III Concurso Escolar de Postales de Navidad 2025.

El jurado podrá premiar hasta 8 tarjetas, con los siguientes premios: diploma y cheque de 200 euros para compras de material escolar, diploma y cheque de 150 euros para compras de material escolar y diploma y cheque de 100 euros para compras de material escolar. También habrá cinco accésits de diploma y cheque de 50 euros para compras de material escolar.