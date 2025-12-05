Libro quién es quién en el tercer sector
Asociación Amistad con los Niños y Niñas Saharahuis: Acogida estival a un pueblo refugiado
Víctor R. Hita
Ficha técnica
- Presidenta: Ana I. Ramos Rodriguez.
- Año de fundación: 1994.
- Principales áreas de trabajo: acogida de niños saharauis, sensibilización social, cooperación y acción humanitaria en los campamentos de refugiados de Tindouf, defensa de los derechos humanos en el Sahara Ocidental.
- Dirección: C/ Escañuela, 3, Córdoba.
- Teléfonos: 957 491 119 / 690 150 047.
- Web: acansa1@hotmail.com.
- Red social: Asoc. Sahara Córdoba (Facebook).
La Asociación de Amistad con Niños y Niñas Saharauis de Córdoba forma parte del movimiento solidario con el Sáhara. Desde Córdoba, la entidad desarrolla programas de ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados (Caravana por la Paz, comisiones médicas, programas deportivos escolares, emergencias sanitarias o evacuaciones médicas). Además, apoya y reivindica la causa política del pueblo saharaui.
Su historia está ligada a las campañas ‘Vacaciones en Paz’, un programa de acogida temporal de menores saharauis en verano que permite que niñas y niños que viven en los campamentos de refugiados en Tindouf pasen varias semanas con familias de acogida cordobesas. En esas estancias, reciben revisiones sanitarias, mejor alimentación y un respiro frente a las duras condiciones del desierto argelino. La asociación tiene también un papel activo en la denuncia de vulneraciones de derechos humanos en el Sahara Occidental.
Además, esta entidad impulsa recogidas de alimentos, material escolar y sanitario en la provincia, así como actividades de sensibilización en barrios y centros educativos. Y participa en citas festivas, como las Cruces de Mayo (cruz en San Lorenzo) y el concurso de los Patios, un modo de recaudar fondos y visibilizar su causa.
