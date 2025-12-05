Asociación de Alcohólicos Liberados: Tratamiento integral de las adicciones

Ficha técnica Presidenta : María Ruiz Toril.

Año de fundación: 1982.

Principales áreas de trabajo : asistencia en situaciones de alcoholismo, apoyo a otras adicciones (cocaína, fundamentalmente).

Dirección : Avda. del Corregidor, Bajo 10, Córdoba.

Teléfono : 957 292 425.

: 957 292 425. Web: www.acali.es

Acali es la entidad pionera en la provincia de Córdoba en la atención a personas con problemas de alcoholismo. Nace en la década de los 80 alrededor de la figura de un médico (Pedro Muñoz Gómez) y un alcohólico rehabilitado (Fulgencio Benítez Muñoz), convencidos ambos de que la recuperación de esta enfermedad pasa por el apoyo mutuo y el acompañamiento continuo, más allá de la desintoxicación inicial.

Desde su sede en la avenida del Corregidor, la asociación ofrece asistencia médica, psicológica y grupal. Su metodología consiste en un abordaje biológico, psicológico y social apoyándose en personas que pasaron por la enfermedad de la adicción. Acompañan a quien inicia el camino, con un enfoque integral: salud física, equilibrio emocional y reconstrucción de relaciones. A lo largo de su trayectoria, Acali Córdoba ha sabido adaptarse a los cambios sociales. Aunque el alcohol sigue siendo el eje principal, la entidad trabaja también la realidad de las adicciones mixtas y la aparición de nuevos consumos.

El trabajo con las familias es otro pilar. Trabaja con todas ellas a nivel terapéutico, no solamente de cara a la posible ayuda de la familia en sí, sino entendiendo que se trata de una enfermedad integral para dar ese soporte.