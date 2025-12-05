Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Asociación de Alcohólicos Liberados: Tratamiento integral de las adicciones

María Ruiz Toril, presidenta de la Asociación Cordobesa de Alcohólicos Liberados (Acali) de Córdoba.

María Ruiz Toril, presidenta de la Asociación Cordobesa de Alcohólicos Liberados (Acali) de Córdoba. / CÓRDOBA

Víctor R. Hita

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidenta: María Ruiz Toril.
  • Año de fundación: 1982.
  • Principales áreas de trabajo: asistencia en situaciones de alcoholismo, apoyo a otras adicciones (cocaína, fundamentalmente).
  • Dirección: Avda. del Corregidor, Bajo 10, Córdoba.
  • Teléfono: 957 292 425.
  • Web: www.acali.es

Acali es la entidad pionera en la provincia de Córdoba en la atención a personas con problemas de alcoholismo. Nace en la década de los 80 alrededor de la figura de un médico (Pedro Muñoz Gómez) y un alcohólico rehabilitado (Fulgencio Benítez Muñoz), convencidos ambos de que la recuperación de esta enfermedad pasa por el apoyo mutuo y el acompañamiento continuo, más allá de la desintoxicación inicial.

Desde su sede en la avenida del Corregidor, la asociación ofrece asistencia médica, psicológica y grupal. Su metodología consiste en un abordaje biológico, psicológico y social apoyándose en personas que pasaron por la enfermedad de la adicción. Acompañan a quien inicia el camino, con un enfoque integral: salud física, equilibrio emocional y reconstrucción de relaciones. A lo largo de su trayectoria, Acali Córdoba ha sabido adaptarse a los cambios sociales. Aunque el alcohol sigue siendo el eje principal, la entidad trabaja también la realidad de las adicciones mixtas y la aparición de nuevos consumos.

El trabajo con las familias es otro pilar. Trabaja con todas ellas a nivel terapéutico, no solamente de cara a la posible ayuda de la familia en sí, sino entendiendo que se trata de una enfermedad integral para dar ese soporte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  2. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  3. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  4. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  5. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  6. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  7. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  8. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero

Ucoincluye: la universidad que abre puertas a la autonomía y al empleo para jóvenes con discapacidad intelectual

Ucoincluye: la universidad que abre puertas a la autonomía y al empleo para jóvenes con discapacidad intelectual

Obra Social Hermano Bonifacio: Una década extendiendo la solidaridad a los más vulnerables

Obra Social Hermano Bonifacio: Una década extendiendo la solidaridad a los más vulnerables

Cáritas Diocesana de Córdoba: 60 años tejiendo solidaridad, dignidad y esperanza en la provincia

Cáritas Diocesana de Córdoba: 60 años tejiendo solidaridad, dignidad y esperanza en la provincia

Cruz Roja Española: Respuesta integral frente a la soledad, la vulnerabilidad y la brecha digital

Banco de Alimentos de Córdoba: Red solidaria que garantiza comida a más de 20.000 personas

Banco de Alimentos de Córdoba: Red solidaria que garantiza comida a más de 20.000 personas

Manos Unidas: Una diócesis volcada contra el hambre

Manos Unidas: Una diócesis volcada contra el hambre

Fundación Magtel: Tecnología con vocación de inclusión

Fundación Magtel: Tecnología con vocación de inclusión

Fundación La Arruzafa: Dos décadas llevando salud visual donde más se necesita

Tracking Pixel Contents