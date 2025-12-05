Asociación Acojer: Lucha contra el juego patológico

Ficha técnica Presidente : Salvador Secilla.

: Salvador Secilla. Año de fundación : 1988.

: 1988. Principales áreas de trabajo : atención integral y prevención de la adicción al juego patológico y a las compras compulsivas.

: atención integral y prevención de la adicción al juego patológico y a las compras compulsivas. Dirección : Avenida Agrupación Córdoba s/n (pabellón del antiguo Hospital Militar), Córdoba.

: Avenida Agrupación Córdoba s/n (pabellón del antiguo Hospital Militar), Córdoba. Teléfono : 957 401 449 / 650 402 066.

: 957 401 449 / 650 402 066. Web: https://www.acojer.com/inicio/

La Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación (Acojer) es una entidad referente en el tratamiento integral de la ludopatía y de las adicciones sin sustancia. Su prestigio se ha construido a lo largo de 37 años de trabajo ininterrumpido, en los que un sólido equipo técnico y humano ha atendido de manera personalizada a más de 3.500 pacientes procedentes de todas las comunidades autónomas. Gracias a un método riguroso y especializado, la entidad alcanza más del 80% de éxito en la rehabilitación, una cifra extraordinariamente alta en el ámbito de las adicciones.

Desde su nacimiento, Acojer ha defendido que actuar solo cuando el daño ya está hecho no es suficiente. Por ello, la asociación no se limita al tratamiento, sino que desarrolla programas de prevención anuales dirigidos a distintos sectores de la población. Sus acciones se centran especialmente en jóvenes y mujeres, dos colectivos donde la vulnerabilidad ante las adicciones comportamentales es mayor y sus consecuencias más graves. Estas iniciativas preventivas han tenido un impacto directo en la salud social del territorio. Hoy Córdoba es la provincia con menor incidencia de juego patológico de España, con una tasa del 1,2%, según datos de la federación andaluza Fejar. Este resultado demuestra la eficacia de su intervención y el valor de su mirada integral.

Prevención y tratamiento

Este reconocimiento se refleja también en su participación activa dentro de la Federación Española de Jugadores en Rehabilitación (Fejar) y la Federación Andaluza de Jugadores Rehabilitados (Fajer), de las que es miembro destacado. Acojer cuenta, además, con la denominación de Centro de Tratamiento Ambulatorio, concertado con la Junta de Andalucía desde hace más de 15 años, y está declarada entidad de utilidad pública, un aval que confirma la solidez y credibilidad de su labor.

Acojer fue la primera organización de Córdoba en abordar las adicciones comportamentales más emergentes: compras compulsivas, apuestas deportivas, juego esotérico, adicción al sexo, juegos ‘on line’ o incluso la reciente adicción a las criptomonedas. Su trabajo pionero, impulsado por profesionales y personas voluntarias, ha sido reconocido por la administración pública por su excelencia en el tratamiento de estos trastornos, que cada vez afectan a un mayor número de personas.

El tratamiento que ofrece se estructura en distintas fases y servicios complementarios: acogida, consultas psicológicas, terapia individual y grupal, asesoramiento jurídico, apoyo social, actividades asociativas, programas de prevención, formación y atención especializada en patología dual, tan presente en el ámbito de las adicciones sin sustancia. Cada intervención se adapta a la realidad del paciente, garantizando un acompañamiento continuo en su proceso de cambio.