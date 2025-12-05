Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asaenec: Trabajar por la Salud Mental

Imagen reciente de varios integrantes de la junta directiva de la asociación Asaenec, con su presidente, Juan Guijo Castro, en el centro. / CÓRDOBA

Ficha técnica

  • Presidente: Juan Guijo Castro.
  • Año de fundación: 1989.
  • Principales áreas de trabajo: atención a las personas con enfermedades mentales y a sus familiares.
  • Dirección: Isla Tabarca, 7, Córdoba.
  • Teléfono: 957 610 377.
  • Web: https://asaenec.org/
  • Redes sociales: @CAsaenec (X), @salud_mental_cordoba_asaenec (Instagram), Asaenec Salud Mental Córdoba (Facebook y YouTube).

Asaenec (Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de Córdoba) es una entidad sin ánimo de lucro que está formada por familiares, allegados y personas con enfermedad mental, unidas en la búsqueda de nuevas soluciones para mejorar su calidad de vida y defender y promover sus derechos y libertades. La asociación trabaja con programas, fundamentalmente de activación psicosocial, con programas de ocio y tiempo libre y con grupos de ayuda mutua.

Estos programas consisten en reuniones de psicoterapia colectiva donde, tanto familiares como usuarios, comentan sus problemas e intentan buscar una solución con un psicólogo. Del resto de programas, unos están orientados a la promoción del empleo; y otros, a promocionar la vida independiente de las personas con enfermedad mental. También tienen programas de apoyo a personas con patologías duales, es decir, que presenten problemas de adicciones y de salud mental, así como programas en el centro penitenciario, con los que pretenden apoyar la rehabilitación de personas internas con problemas de salud mental.

Asaenec dispone a su vez de programas de formación e inclusión en mujeres con problemas de salud mental y de violencia de género. Atiende a unos 220 pacientes.

