Libro quién es quién en el tercer sector
Asaenec: Trabajar por la Salud Mental
Ficha técnica
- Presidente: Juan Guijo Castro.
- Año de fundación: 1989.
- Principales áreas de trabajo: atención a las personas con enfermedades mentales y a sus familiares.
- Dirección: Isla Tabarca, 7, Córdoba.
- Teléfono: 957 610 377.
- Web: https://asaenec.org/
- Redes sociales: @CAsaenec (X), @salud_mental_cordoba_asaenec (Instagram), Asaenec Salud Mental Córdoba (Facebook y YouTube).
Asaenec (Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de Córdoba) es una entidad sin ánimo de lucro que está formada por familiares, allegados y personas con enfermedad mental, unidas en la búsqueda de nuevas soluciones para mejorar su calidad de vida y defender y promover sus derechos y libertades. La asociación trabaja con programas, fundamentalmente de activación psicosocial, con programas de ocio y tiempo libre y con grupos de ayuda mutua.
Estos programas consisten en reuniones de psicoterapia colectiva donde, tanto familiares como usuarios, comentan sus problemas e intentan buscar una solución con un psicólogo. Del resto de programas, unos están orientados a la promoción del empleo; y otros, a promocionar la vida independiente de las personas con enfermedad mental. También tienen programas de apoyo a personas con patologías duales, es decir, que presenten problemas de adicciones y de salud mental, así como programas en el centro penitenciario, con los que pretenden apoyar la rehabilitación de personas internas con problemas de salud mental.
Asaenec dispone a su vez de programas de formación e inclusión en mujeres con problemas de salud mental y de violencia de género. Atiende a unos 220 pacientes.
