Libro quién es quién en el tercer sector
Ariadna ONG: Acompañamiento a personas y familias en el camino de la rehabilitación
Ficha técnica
- Presidente: Francisco del Moral Lozano.
- Año de fundación: 1987.
- Principales áreas de trabajo: tratamiento de las adicciones.
- Dirección: C/ Músico Fco. de Salinas, Local 9, Barriada de Moreras, Córdoba.
- Teléfonos: 957 405 88 y 691 240 255
- Web: https://www.ariadnaong.es/
- Redes sociales: @asociacionariadnacordoba (Instagram), @AriadnaOng (X), Ariadna Ong (Facebook) .
Ariadna ONG es una asociación creada por mujeres (en su mayoría), que decidieron unirse para afrontar en conjunto la realidad de las adicciones que, en ese caso, afectaba a familiares. Ariadna ONG acompaña a personas y familias en su proceso de rehabilitación, desde el compromiso social y la profesionalización. El nombre de esta entidad deriva de la mitología griega, Ariadna era la hija de dos reyes que ayudó a un minotauro a escapar, entregándole un hilo que le permitió salir del laberinto. Por eso, para la asociación, simboliza la guía, la esperanza y el acompañamiento en los momentos más complejos de la vida. Una de sus máximas es que nadie debería atravesar el camino en soledad.
El equipo de Ariadna ONG está formado por psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras e integradoras que, más allá de la profesionalidad, apuestan por un trato humano, horizontal y sin juicios, haciendo un uso responsable del lenguaje a la hora de comunicarse.
Para cumplir su objetivo con las personas que sufren adicciones, la entidad ofrece atención psicosocial a personas y familiares, apoyo terapéutico a nivel individual y grupal y prevención de adicciones en centros educativos y colectivos vulnerables. Realizan intervenciones específicas.
