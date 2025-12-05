Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Ariadna ONG: Acompañamiento a personas y familias en el camino de la rehabilitación

Francisco del Moral, a la izquierda de la imagen, presidente de Ariadna ONG, junto a miembros de esta veterana asociación, radicada en Moreras.

Francisco del Moral, a la izquierda de la imagen, presidente de Ariadna ONG, junto a miembros de esta veterana asociación, radicada en Moreras. / CÓRDOBA

José Carlos Gómez Villamandos

José Carlos Gómez Villamandos

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidente: Francisco del Moral Lozano.
  • Año de fundación: 1987.
  • Principales áreas de trabajo: tratamiento de las adicciones.
  • Dirección: C/ Músico Fco. de Salinas, Local 9, Barriada de Moreras, Córdoba.
  • Teléfonos: 957 405 88 y 691 240 255
  • Web: https://www.ariadnaong.es/
  • Redes sociales: @asociacionariadnacordoba (Instagram), @AriadnaOng (X), Ariadna Ong (Facebook) .

Ariadna ONG es una asociación creada por mujeres (en su mayoría), que decidieron unirse para afrontar en conjunto la realidad de las adicciones que, en ese caso, afectaba a familiares. Ariadna ONG acompaña a personas y familias en su proceso de rehabilitación, desde el compromiso social y la profesionalización. El nombre de esta entidad deriva de la mitología griega, Ariadna era la hija de dos reyes que ayudó a un minotauro a escapar, entregándole un hilo que le permitió salir del laberinto. Por eso, para la asociación, simboliza la guía, la esperanza y el acompañamiento en los momentos más complejos de la vida. Una de sus máximas es que nadie debería atravesar el camino en soledad.

El equipo de Ariadna ONG está formado por psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras e integradoras que, más allá de la profesionalidad, apuestan por un trato humano, horizontal y sin juicios, haciendo un uso responsable del lenguaje a la hora de comunicarse.

Para cumplir su objetivo con las personas que sufren adicciones, la entidad ofrece atención psicosocial a personas y familiares, apoyo terapéutico a nivel individual y grupal y prevención de adicciones en centros educativos y colectivos vulnerables. Realizan intervenciones específicas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  2. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  3. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  4. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  5. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  6. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  7. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  8. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero

Ucoincluye: la universidad que abre puertas a la autonomía y al empleo para jóvenes con discapacidad intelectual

Ucoincluye: la universidad que abre puertas a la autonomía y al empleo para jóvenes con discapacidad intelectual

Obra Social Hermano Bonifacio: Una década extendiendo la solidaridad a los más vulnerables

Obra Social Hermano Bonifacio: Una década extendiendo la solidaridad a los más vulnerables

Cáritas Diocesana de Córdoba: 60 años tejiendo solidaridad, dignidad y esperanza en la provincia

Cáritas Diocesana de Córdoba: 60 años tejiendo solidaridad, dignidad y esperanza en la provincia

Cruz Roja Española: Respuesta integral frente a la soledad, la vulnerabilidad y la brecha digital

Banco de Alimentos de Córdoba: Red solidaria que garantiza comida a más de 20.000 personas

Banco de Alimentos de Córdoba: Red solidaria que garantiza comida a más de 20.000 personas

Manos Unidas: Una diócesis volcada contra el hambre

Manos Unidas: Una diócesis volcada contra el hambre

Fundación Magtel: Tecnología con vocación de inclusión

Fundación Magtel: Tecnología con vocación de inclusión

Fundación La Arruzafa: Dos décadas llevando salud visual donde más se necesita

Tracking Pixel Contents