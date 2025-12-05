Libro quién es quién en el tercer sector
Aproni: Compromiso global con los derechos humanos y la inclusión social
Ficha técnica
- Coordinadora: Araceli Medina.
- Año de fundación: 1997.
- Principales áreas de trabajo: protección a la infancia, atención y discapacidad y cooperación internacional.
- Dirección: Pintor Monroy, 6, Córdoba.
- Teléfono de contacto: 957 749 166.
- Web: www.aproni.org
La fundación internacional Aproni es una entidad sin ánimo de lucro que desde el año 2001 trabaja en la atención de las necesidades de personas vulnerables o en dificultad social, siempre desde la defensa y promoción de los derechos humanos. Lo hace con una intervención en tres líneas: brindando ayuda y protección a la infancia; con atención a la discapacidad y dependencia; y tejiendo hilos en cooperación internacional y voluntariado.
En la primera línea de trabajo, Aproni lleva a cabo, entre otras cuestiones, campañas para la captación de familias de acogida, el servicio de gestión para la adopción y el acogimiento familiar desarrolla el servicio de gestión, así como el de acogida residencial de menores, al mismo tiempo que desarrolla acciones para la inserción social y laboral para personas jóvenes que han sido tuteladas durante un periodo de sus vidas.
Por otra parte, en el área de atención a la discapacidad y dependencia se centra en cuestiones como el envejecimiento activo, la atención a mayores, el trabajo con personas con trastornos del espectro autista o discapacidad intelectual y lo hace a través de programas en sus propios centros residenciales. Por último, mira a proyectos internacionales y de voluntariado.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero