Aproni: Compromiso global con los derechos humanos y la inclusión social

Sede de la fundación Aproni en Córdoba, situada en la calle Pintor Monroy.

Julia López

Córdoba

Ficha técnica

  • Coordinadora: Araceli Medina.
  • Año de fundación: 1997.
  • Principales áreas de trabajo: protección a la infancia, atención y discapacidad y cooperación internacional.
  • Dirección: Pintor Monroy, 6, Córdoba.
  • Teléfono de contacto: 957 749 166.
  • Web: www.aproni.org

La fundación internacional Aproni es una entidad sin ánimo de lucro que desde el año 2001 trabaja en la atención de las necesidades de personas vulnerables o en dificultad social, siempre desde la defensa y promoción de los derechos humanos. Lo hace con una intervención en tres líneas: brindando ayuda y protección a la infancia; con atención a la discapacidad y dependencia; y tejiendo hilos en cooperación internacional y voluntariado.

En la primera línea de trabajo, Aproni lleva a cabo, entre otras cuestiones, campañas para la captación de familias de acogida, el servicio de gestión para la adopción y el acogimiento familiar desarrolla el servicio de gestión, así como el de acogida residencial de menores, al mismo tiempo que desarrolla acciones para la inserción social y laboral para personas jóvenes que han sido tuteladas durante un periodo de sus vidas.

Por otra parte, en el área de atención a la discapacidad y dependencia se centra en cuestiones como el envejecimiento activo, la atención a mayores, el trabajo con personas con trastornos del espectro autista o discapacidad intelectual y lo hace a través de programas en sus propios centros residenciales. Por último, mira a proyectos internacionales y de voluntariado.

