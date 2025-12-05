Appsc: Implicación con la comunidad sorda

Ficha técnica Presidenta : Ana María Sánchez Criado.

: Ana María Sánchez Criado. Año de fundación: 1964.

1964. Principales áreas de trabajo : accesibilidad, sensibilización, integración laboral y formación.

: accesibilidad, sensibilización, integración laboral y formación. Dirección : Avda. del Corregidor, 6. Bajo Local Espalda, Córdoba.

: Avda. del Corregidor, 6. Bajo Local Espalda, Córdoba. Teléfono: 678 038 630.

678 038 630. Correo : sordoba.appsc@gmail.com / secretaria@appsc.es

: sordoba.appsc@gmail.com / secretaria@appsc.es Redes sociales: @PSordasCordoba (Instagram y Facebook).

La Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba (Appsc) se ha consolidado como un colectivo referente del movimiento asociativo de personas sordas en la provincia. Nacida como espacio de encuentro y apoyo mutuo, la entidad ha evolucionado hasta convertirse en una organización comprometida con la defensa de derechos, la promoción de la lengua de signos española y la eliminación de barreras de comunicación.

A lo largo de su trayectoria, la asociación ha desarrollado una amplia cartera de servicios y actividades: información y orientación social y laboral, formación en lengua de signos, programas culturales y deportivos, y difusión de actividades accesibles promovidas por administraciones y entidades privadas para fomentar la participación plena de las personas sordas y sus familias. Su sede es punto de encuentro para la comunidad sorda, sus familias y profesionales vinculados al ámbito de la accesibilidad y la inclusión.

La asociación forma parte de redes de ámbito andaluz y estatal, y ha impulsado proyectos clave como programas de empleo (Andalucía Orienta), iniciativas de accesibilidad universal, apoyo en la gestión de trámites y acciones de sensibilización social orientadas a visibilizar la identidad lingüística y cultural de la comunidad sorda.