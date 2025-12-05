Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Appsc: Implicación con la comunidad sorda

Integrantes de la Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba (Appsc) posan frente a la fachada de su sede social en el entorno de la avenida del Corregidor.

Integrantes de la Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba (Appsc) posan frente a la fachada de su sede social en el entorno de la avenida del Corregidor. / CÓRDOBA

Víctor R. Hita

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidenta: Ana María Sánchez Criado.
  • Año de fundación: 1964.
  • Principales áreas de trabajo: accesibilidad, sensibilización, integración laboral y formación.
  • Dirección: Avda. del Corregidor, 6. Bajo Local Espalda, Córdoba.
  • Teléfono: 678 038 630.
  • Correo: sordoba.appsc@gmail.com / secretaria@appsc.es
  • Redes sociales: @PSordasCordoba (Instagram y Facebook).

La Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba (Appsc) se ha consolidado como un colectivo referente del movimiento asociativo de personas sordas en la provincia. Nacida como espacio de encuentro y apoyo mutuo, la entidad ha evolucionado hasta convertirse en una organización comprometida con la defensa de derechos, la promoción de la lengua de signos española y la eliminación de barreras de comunicación.

A lo largo de su trayectoria, la asociación ha desarrollado una amplia cartera de servicios y actividades: información y orientación social y laboral, formación en lengua de signos, programas culturales y deportivos, y difusión de actividades accesibles promovidas por administraciones y entidades privadas para fomentar la participación plena de las personas sordas y sus familias. Su sede es punto de encuentro para la comunidad sorda, sus familias y profesionales vinculados al ámbito de la accesibilidad y la inclusión.

La asociación forma parte de redes de ámbito andaluz y estatal, y ha impulsado proyectos clave como programas de empleo (Andalucía Orienta), iniciativas de accesibilidad universal, apoyo en la gestión de trámites y acciones de sensibilización social orientadas a visibilizar la identidad lingüística y cultural de la comunidad sorda.

TEMAS

