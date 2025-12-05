APIC: Inclusión y mediación intercultural

Ficha técnica Directora : Raquel Román Ruiz.

: Raquel Román Ruiz. Año de fundació n: 1993.

n: 1993. Principales áreas de trabajo: inclusión de personas migrantes, mediación intercultural, empleo y formación y asesoramiento social.

inclusión de personas migrantes, mediación intercultural, empleo y formación y asesoramiento social. Dirección : C/ Martínez Rücker, 10, Córdoba.

: C/ Martínez Rücker, 10, Córdoba. Teléfonos : 957 474 841 y 957 477 461.

: 957 474 841 y 957 477 461. Web: www.apic-acoge.org

La Asociación pro Inmigrantes de Córdoba (APIC-Andalucía Acoge) nació en 1993 como una entidad de voluntariado dedicada a responder a las necesidades del colectivo migrante en la ciudad y su provincia. Desde su sede en la calle Martínez Rücker se ha convertido en un espacio de mediación, acogida y formación que acoge a personas de múltiples nacionalidades y contextos con el objetivo de promover su inclusión.

APIC articula su actividad en distintas líneas de actuación: primera acogida y trabajo social para personas migrantes, mediación intercultural, empleo y formación, asesoramiento jurídico, así como educación y sensibilización dirigidas a la comunidad de acogida y al propio colectivo migrante. A través de convenios, proyectos subvencionados y redes de voluntariado, la entidad apuesta por la transformación de estructuras de exclusión, defendiendo derechos humanos, diversidad cultural y la participación activa como base de una ciudadanía compartida.

La asociación reafirma su compromiso de construir una sociedad más justa e intercultural donde nadie quede fuera. APIC busca abrir puertas al empleo, al aprendizaje del idioma, a la formación para la ciudadanía y a espacios de integración y convivencia.