APDHA concede el Premio de Derechos Humanos 2025 a la asociación vecinal San Acisclo Valdeolleros de Córdoba.

La delegación en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha concedido su Premio de Derechos Humanos 2025 a la asociación vecinal San Acisclo Valdeolleros, en reconocimiento a su extensa trayectoria en el fomento de una ciudadanía activa, la defensa de los derechos fundamentales y la promoción de la participación democrática de base en la ciudad. El acto de entrega tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, en la sede del colectivo.

Con casi 50 años de historia -la asociación nació oficialmente en 1976-, San Acisclo Valdeolleros ha impulsado numerosas luchas vecinales que han transformado su barrio y su entorno urbano. Entre sus hitos destacan los 23 años de trabajo para lograr el Parque de la Asomadilla o su implicación en el Plan Renfe, una reivindicación que llevó incluso a algunos de sus miembros a ser imputados ante el Tribunal Supremo por ejercer su ciudadanía activa.

Conquista de servicios esenciales

El colectivo ha sido clave en la conquista de servicios esenciales como el centro de salud, el polideportivo y Sala de Barrio, el centro de mayores, el Centro Cívico Norte o el instituto Ángel de Saavedra. Una de las claves de estos logros ha sido su capacidad para unir a los distintos actores sociales del barrio: la asociación vecinal, el centro de la mujer, la parroquia, Juventud Obrera Cristiana, AMPAS, peñas, la Coordinadora de Enseñanza y el Consejo de Distrito Norte.

Recorte de Diario CÓRDOBA de una manifestación histórica de esta asociación. / CÓRDOBA

En los últimos años, la asociación ha afrontado nuevos desafíos, entre ellos los problemas de vivienda y desahucios, el desempleo, los recortes en servicios públicos, la aporofobia, o el aumento del individualismo y el aislamiento vecinal. Gracias a la incorporación de personas jóvenes, el colectivo se ha adaptado a estos retos para seguir concienciando, denunciando y defendiendo los derechos de quienes habitan el barrio, contribuyendo a hacerlo más habitable y comunitario.

Intensa labor de trabajo en red

La entidad mantiene además una intensa labor de trabajo en red con organizaciones sociales de la ciudad. Tras el 15M, fue la primera en dar cobertura a la comisión de Stop Desahucios, implantando el primer punto de información del movimiento. También ha ofrecido espacio a colectivos como YayoFlautas, la Coordinadora de Mujer de Valdeolleros, la Mesa de Convergencia y Acción, Juventud por el Clima, la Red de Defensa Transfeminista (RATA), la Coordinadora en Defensa de las Pensiones o el grupo de baile de mujeres ecuatorianas.

En la actualidad, desarrolla campañas sobre refugios climáticos, recortes en servicios públicos, bajada del precio de los alquileres, consecuencias de las infraviviendas y mejora del centro de salud. También mantiene actividades de dinamización comunitaria como el cine de verano y la semana cultural, que en su última edición dedicó un espacio a la memoria histórica del barrio.

Por todo ello, la APDHA afirma que la decisión de otorgar el Premio de Derechos Humanos 2025 ha sido “sencilla”, reconociendo en San Acisclo Valdeolleros un ejemplo de compromiso cívico, solidaridad vecinal y defensa activa de los derechos humanos.