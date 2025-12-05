Apannedis: Acompañamiento a niños y familias en el camino hacia la autonomía

Ficha técnica Presidente : Antonio Navarro García.

: Antonio Navarro García. Año de fundación: 1995.

1995. Principales áreas de trabajo : atención a personas con discapacidad.

: atención a personas con discapacidad. Dirección : C/ Antonio Ruiz Cabrera ‘El Barquillero’ s/n, Palma del Río.

: C/ Antonio Ruiz Cabrera ‘El Barquillero’ s/n, Palma del Río. Teléfono : 957 646 563.

: 957 646 563. Web: https://apannedis.org Redes sociales: @_APANNEDIS_ (X), @apannedis (Instagram), Asociación Apannedis (Facebook).

Apannedis es una asociación que se dedica a la atención de personas con todo tipo de discapacidad. Su misión es dotar a las familias y usuarios de todas las estrategias para que estas personas puedan llegar a ser lo más autónomos posibles.

La asociación tiene cuatro centros igualmente dotados: Palma del Río (sede principal), Fuente Palmera, Posadas (que comparte instalaciones y recursos con otra de su misma federación, TUMO) y Hornachuelos, en donde atienden desde menores recién nacidos hasta, de manera puntual, a personas adultas que han padecido alguna necesidad específica. A pesar de eso, el público principal son niños menores de 6 años y usuarios en etapa escolar. Todo esto se realiza mediante los trabajadores de la propia asociación.

Dentro del programa de atención temprana (0-6 años), Apannedis cuenta con terapias diarias y, de forma paralela, con talleres mensuales adaptados a las necesidades de los usuarios, por ejemplo, convivencias con otras personas con discapacidad, o a las propias familias, en materia psicológica. Estos talleres se realizan en todos los programas de la asociación, solo que están personalizados en función de las necesidades de cada grupo de usuarios.