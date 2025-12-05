Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Anida: Solidaridad que cruza fronteras

Anida trabaja con personas vulnerables y para mantener viva la esperanza de quienes más necesitan apoyo y oportunidades.

Anida trabaja con personas vulnerables y para mantener viva la esperanza de quienes más necesitan apoyo y oportunidades. / CÓRDOBA

María Canales

María Canales

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidente: Mariano Pérez de la Concha.
  • Año de fundación: 2000.
  • Dirección: Centro Los Azahares, avenida Guerrita, s/n, Córdoba.
  • Teléfono: 957 414 808.
  • Correo: anidacor@gmail.com

La asociación Anida es una organización sin ánimo de lucro que trabaja desde Córdoba para mejorar la vida de quienes más lo necesitan. Su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad la ha convertido en un referente de solidaridad y apoyo, siempre centrada en ofrecer recursos, acompañamiento y esperanza a quienes atraviesan momentos difíciles.

Ubicada en el corazón de la ciudad, su sede es plenamente accesible, con una entrada adaptada para personas en silla de ruedas, lo que garantiza que todos puedan beneficiarse de sus servicios. Pero lo que realmente distingue a Anida es su trayectoria humana y constante. Desde el año 2000, la asociación ha gestionado la estancia temporal de más de 2.500 menores bielorrusos afectados por las consecuencias del desastre de Chernóbil. Durante dos décadas, estos niños, en su mayoría procedentes de orfanatos o familias desfavorecidas, encontraron en Córdoba un lugar de descanso, con una dieta saludable y un clima beneficioso para mejorar su salud. Aunque la pandemia y la guerra en Ucrania obligaron a suspender temporalmente el programa, Anida no ha detenido su labor y continúa impulsando nuevos proyectos para mantener viva la cooperación internacional.

