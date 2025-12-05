Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Anfane: Apoyo integral a familias vulnerables

Anfane protege a familias en riesgo de exclusión, ofreciendo apoyo integral en vivienda, asistencia psicológica, asesoramiento legal y redes de solidaridad.

María Canales

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidente: Rafael Cidres.
  • Año de fundación: 2015.
  • Principales áreas de trabajo: atención a la vivienda, apoyo psicológico, reclamaciones legales, ayuda en situaciones de impago y redes de apoyo.
  • Dirección: C/ San Acisclo, 34, Córdoba.
  • Teléfono: 957 964 416.
  • Web: https://anfanecordoba.weebly.com

La Asociación de Familias Necesitadas (Anfane) trabaja día a día para apoyar a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, con especial atención a las familias más desprotegidas. Su equipo multidisciplinar combina experiencia y organización para ofrecer soluciones que cubran necesidades básicas y fomenten vínculos de afecto, igualdad y solidaridad.

Entre sus principales áreas de actuación destacan la atención a la vivienda, protegiendo a quienes corren riesgo de perder su hogar; el apoyo psicológico, dirigido a víctimas de violencia o crisis familiar, garantizando un espacio seguro donde las personas puedan ser escuchadas, y las reclamaciones legales, que abarcan gastos hipotecarios, cláusulas suelo, abusos de tarjetas de crédito o IRPH. También brinda asistencia ante impagos de hipotecas, alquileres o préstamos, y participa activamente en redes de apoyo en ámbitos jurídicos, psicológicos y sociales. Además, Anfane ha puesto en marcha un proyecto para garantizar la vivienda como derecho universal, gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Córdoba. Se dirige a familias, infancia y personas en riesgo de exclusión, especialmente quienes no pueden afrontar hipotecas o alquileres, beneficiando a unas 400 familias y, de manera indirecta, a 1.600 personas de la ciudad.

