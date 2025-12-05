AMFE Lucena: Inclusión laboral y accesibilidad

Ficha técnica Presidente : Juan de Dios Vallecillo Orellana.

1997. Principales áreas de trabajo : atención a la salud, reivindicación de derechos, especialmente sobre accesibilidad urbana, integración social y visibilidad.

: C/ Guadix, 3; y C/ Sevilla, 5, Lucena. Teléfonos : 957 503 102 y 630 660 898.

: 957 503 102 y 630 660 898. Web : www.asociacionamfe.org

La integración efectiva de las personas con diferentes capacidades físicas, cognitivas o sensoriales sintetiza los postulados fundacionales de la Asociación de Discapacitados Frasquito España (AMFE), constituida en Lucena en 1997. Próximo a celebrar su trigésimo aniversario, este colectivo aglutina a 446 socios y mantiene un completo y heterogéneo equipo de profesionales, desplegando servicios de fisioterapia, logopedia, apoyo psicológico y reeducación pedagógica, beneficiando a más de 80 usuarios.

Al término de 2024 inauguró su segunda sede, emplazada en la calle Sevilla de Lucena y convertida en un centro de servicios sociosanitarios, a sólo unos metros de las instalaciones principales, ubicadas en la calle Guadix. En 2025 ha implantado un centro especial de empleo, basado en la limpieza viaria y jardinería, conformado por cinco miembros. La contribución de esta entidad ha resultado determinante para erigir a Lucena como un ejemplo nacional en la accesibilidad urbana.

Con la finalidad didáctica de conseguir una sensibilización precoz, emprende el programa ‘Todos somos iguales, todos somos diferentes’, traducido en charlas en centros educativos y la jornada de los juegos ‘Recapacita’, aparte de un certamen escolar anual.