Libro quién es quién en el tercer sector
Amara: Apertura social a diversas discapacidades
Ficha técnica
- Presidente: Daniel León del Pino.
- Año de fundación: 1968.
- Principales áreas de trabajo: centro de día ocupacional, centro de día para personas con discapacidad, residencia de adultos, centro de educación especial y centro de formación.
- Dirección: C/ Cervantes, 3, Lucena.
- Teléfono: 957 500 694.
- Web: www.asociacionamara.com
La Asociación Comarcal Pro-personas con Discapacidad Psíquica Virgen de Araceli (Amara), con una trayectoria próxima a las seis décadas, encarna un fiel símbolo de respeto, dignidad y aceptación colectiva de las personas con discapacidad psíquica en Lucena. Familias de futuros usuarios instituyeron esta asociación ante la carencia de centros especializados y provistos de atención oportuna.
Amara conjuga principios de orgullo, solidaridad, integración social, modélica acogida y ejemplos de vida. Una plantilla multidisciplinar de 44 profesionales coordina la prestación de recursos a 95 usuarios.
El desarrollo de la autonomía, la capacitación social y la habilitación laboral se funden en el centro de día ocupacional. Las personas gravemente afectadas acceden a una cobertura adecuada en el centro de día. La residencia de adultos ofrece acogimiento y convivencia a personas con diversidad funcional intelectual; el centro de educación especial recibe a matriculados de entre 6 y 20 años y el centro de formación fomenta habilidades sociales y psicomotricidad.
Actualmente, Amara avanza en un proyecto ambicioso de reubicación del conjunto de sus instalaciones y extensión y modernización de sus servicios en el Centro de Energías Renovables y una parcela anexa.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero