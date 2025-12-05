Amara: Apertura social a diversas discapacidades

Ficha técnica Presidente : Daniel León del Pino.

: Daniel León del Pino. Año de fundación: 1968.

1968. Principales áreas de trabajo: centro de día ocupacional, centro de día para personas con discapacidad, residencia de adultos, centro de educación especial y centro de formación.

centro de día ocupacional, centro de día para personas con discapacidad, residencia de adultos, centro de educación especial y centro de formación. Dirección : C/ Cervantes, 3, Lucena.

: C/ Cervantes, 3, Lucena. Teléfono : 957 500 694.

: 957 500 694. Web: www.asociacionamara.com

La Asociación Comarcal Pro-personas con Discapacidad Psíquica Virgen de Araceli (Amara), con una trayectoria próxima a las seis décadas, encarna un fiel símbolo de respeto, dignidad y aceptación colectiva de las personas con discapacidad psíquica en Lucena. Familias de futuros usuarios instituyeron esta asociación ante la carencia de centros especializados y provistos de atención oportuna.

Amara conjuga principios de orgullo, solidaridad, integración social, modélica acogida y ejemplos de vida. Una plantilla multidisciplinar de 44 profesionales coordina la prestación de recursos a 95 usuarios.

El desarrollo de la autonomía, la capacitación social y la habilitación laboral se funden en el centro de día ocupacional. Las personas gravemente afectadas acceden a una cobertura adecuada en el centro de día. La residencia de adultos ofrece acogimiento y convivencia a personas con diversidad funcional intelectual; el centro de educación especial recibe a matriculados de entre 6 y 20 años y el centro de formación fomenta habilidades sociales y psicomotricidad.

Actualmente, Amara avanza en un proyecto ambicioso de reubicación del conjunto de sus instalaciones y extensión y modernización de sus servicios en el Centro de Energías Renovables y una parcela anexa.