Alcer Córdoba: Donar y trasplantar para salvar vidas

Ficha técnica Presidente en Córdoba : José María Reifs.

: José María Reifs. Año de fundación: 1983.

1983. Área de trabajo: pacientes con enfermedades del riñón, trasplantados renales y familiares.

pacientes con enfermedades del riñón, trasplantados renales y familiares. Dirección : Plaza Santuario de La Fuensanta, 2, local, Córdoba.

: Plaza Santuario de La Fuensanta, 2, local, Córdoba. Teléfonos : 957 434 385 y 615 144 059.

: 957 434 385 y 615 144 059. Web: https://www.alcercordoba.org/

https://www.alcercordoba.org/ Redes sociales: Alcer Córdoba (Facebook).

La Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) nace en Córdoba en 1983 como un grupo de pacientes y familiares, encabezados por Miguel Berni, primer trasplantado de riñón del hospital Reina Sofía, y apoyados por la Federación Nacional Alcer. Esta asociación se encarga de atender a los enfermos renales y familiares con el objetivo general de mejorar su calidad de vida, a través de iniciativas como la colaboración en campañas de prevención, el fomento del trasplante y la donación o la prestación de asistencia integral al enfermo. Además, a lo largo de su trayectoria ha contribuido a crear un estado de opinión favorable hacia estos pacientes, asistiéndoles en todo lo necesario para lograr su plena integración en la sociedad.

La asociación ofrece servicios de recibimiento y apoyo al enfermo renal y familiares, de atención psicológica y asesoramiento social, de orientación e inserción laboral, de atención nutricional o gestión del transporte de enfermos renales en hemodiálisis. En consonancia con estos servicios, divulga todos los asuntos relacionados con dicha patología. Toda su intencionalidad la canaliza mediante campañas de sensibilización, prevención o talleres de educación renal.