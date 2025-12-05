Alccor: Apoyo a niños y jóvenes con altas capacidades

Ficha técnica Presidenta : Vanessa Mediavilla Fernández.

2023. Principales áreas de trabajo: espacios de encuentro, actividades creativas y tecnológicas, formación, talleres y campañas de visibilización y prevención del acoso.

: C/ Cruz Conde, 19, Córdoba. Teléfono : 641 012 743.

: 641 012 743. Web: www.alccor.org

Alccor es una asociación nacida en Córdoba en noviembre de 2023 del compromiso de un grupo de madres que decidieron transformar la preocupación en acción. Su objetivo es visibilizar y acompañar la realidad de las Altas Capacidades Intelectuales (ACI), apoyando a las familias y creando espacios donde niños, niñas y jóvenes puedan desarrollarse sin estigmas. La entidad trabaja para que el talento se entienda como una oportunidad y no como motivo de aislamiento o incomprensión.

Su misión es impulsar el desarrollo de las personas con ACI a cualquier edad, ofreciendo orientación, acompañamiento y recursos para una vida educativa y social plena. Para ello, promueve la colaboración con centros educativos, empresas y profesionales que ayuden a comprender la diversidad intelectual y a fomentar entornos más inclusivos. La formación, la sensibilización y la participación activa de las familias forman parte esencial de su labor.

Entre sus programas destacan ‘Café Tribu’, encuentros donde compartir experiencias y apoyarse; actividades creativas y tecnológicas que estimulan la creatividad; jornadas de sensibilización y campañas contra el acoso escolar, además de una red cada vez mayor de colaboración.