Libro quién es quién en el tercer sector
Alccor: Apoyo a niños y jóvenes con altas capacidades
Ficha técnica
- Presidenta: Vanessa Mediavilla Fernández.
- Año de fundación: 2023.
- Principales áreas de trabajo: espacios de encuentro, actividades creativas y tecnológicas, formación, talleres y campañas de visibilización y prevención del acoso.
- Dirección: C/ Cruz Conde, 19, Córdoba.
- Teléfono: 641 012 743.
- Web: www.alccor.org
Alccor es una asociación nacida en Córdoba en noviembre de 2023 del compromiso de un grupo de madres que decidieron transformar la preocupación en acción. Su objetivo es visibilizar y acompañar la realidad de las Altas Capacidades Intelectuales (ACI), apoyando a las familias y creando espacios donde niños, niñas y jóvenes puedan desarrollarse sin estigmas. La entidad trabaja para que el talento se entienda como una oportunidad y no como motivo de aislamiento o incomprensión.
Su misión es impulsar el desarrollo de las personas con ACI a cualquier edad, ofreciendo orientación, acompañamiento y recursos para una vida educativa y social plena. Para ello, promueve la colaboración con centros educativos, empresas y profesionales que ayuden a comprender la diversidad intelectual y a fomentar entornos más inclusivos. La formación, la sensibilización y la participación activa de las familias forman parte esencial de su labor.
Entre sus programas destacan ‘Café Tribu’, encuentros donde compartir experiencias y apoyarse; actividades creativas y tecnológicas que estimulan la creatividad; jornadas de sensibilización y campañas contra el acoso escolar, además de una red cada vez mayor de colaboración.
