Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Alccor: Apoyo a niños y jóvenes con altas capacidades

Integrantes de la asociación Alccor, dedicada a la atención de las altas capacidades intelectuales.

Integrantes de la asociación Alccor, dedicada a la atención de las altas capacidades intelectuales. / CÓRDOBA

Rafael Carlos Mendoza

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidenta: Vanessa Mediavilla Fernández.
  • Año de fundación: 2023.
  • Principales áreas de trabajo: espacios de encuentro, actividades creativas y tecnológicas, formación, talleres y campañas de visibilización y prevención del acoso.
  • Dirección: C/ Cruz Conde, 19, Córdoba.
  • Teléfono: 641 012 743.
  • Web: www.alccor.org

Alccor es una asociación nacida en Córdoba en noviembre de 2023 del compromiso de un grupo de madres que decidieron transformar la preocupación en acción. Su objetivo es visibilizar y acompañar la realidad de las Altas Capacidades Intelectuales (ACI), apoyando a las familias y creando espacios donde niños, niñas y jóvenes puedan desarrollarse sin estigmas. La entidad trabaja para que el talento se entienda como una oportunidad y no como motivo de aislamiento o incomprensión.

Su misión es impulsar el desarrollo de las personas con ACI a cualquier edad, ofreciendo orientación, acompañamiento y recursos para una vida educativa y social plena. Para ello, promueve la colaboración con centros educativos, empresas y profesionales que ayuden a comprender la diversidad intelectual y a fomentar entornos más inclusivos. La formación, la sensibilización y la participación activa de las familias forman parte esencial de su labor.

Entre sus programas destacan ‘Café Tribu’, encuentros donde compartir experiencias y apoyarse; actividades creativas y tecnológicas que estimulan la creatividad; jornadas de sensibilización y campañas contra el acoso escolar, además de una red cada vez mayor de colaboración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  2. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  3. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  4. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  5. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  6. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  7. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  8. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero

Obra Social Hermano Bonifacio: Una década extendiendo la solidaridad a los más vulnerables

Obra Social Hermano Bonifacio: Una década extendiendo la solidaridad a los más vulnerables

Cáritas Diocesana de Córdoba: 60 años tejiendo solidaridad, dignidad y esperanza en la provincia

Cáritas Diocesana de Córdoba: 60 años tejiendo solidaridad, dignidad y esperanza en la provincia

Cruz Roja Española: Respuesta integral frente a la soledad, la vulnerabilidad y la brecha digital

Banco de Alimentos de Córdoba: Red solidaria que garantiza comida a más de 20.000 personas

Banco de Alimentos de Córdoba: Red solidaria que garantiza comida a más de 20.000 personas

Manos Unidas: Una diócesis volcada contra el hambre

Manos Unidas: Una diócesis volcada contra el hambre

Fundación Magtel: Tecnología con vocación de inclusión

Fundación Magtel: Tecnología con vocación de inclusión

Fundación La Arruzafa: Dos décadas llevando salud visual donde más se necesita

Jesús Recio, técnico ortoprotésico de Sanicor: "Una correcta valoración y el uso de productos adecuados son claves para evitar úlceras por presión"

Tracking Pixel Contents