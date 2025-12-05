Libro quién es quién en el tercer sector
Afamo: Un refugio contra el olvido
Víctor R. Hita
Ficha técnica
- Presidenta: Eladia Espejo Espejo.
- Año de fundación: 2000.
- Principales áreas de trabajo: crear una red de apoyo para pacientes con alzhéimer y sus familiares.
- Dirección: Polígono Industrial Llanos de Jarata, calle Madame Curie, s/n, Montilla.
- Teléfono: 957 664 570.
- Web: https://afamo.blogspot.com/
- Correo electrónico: afamontilla@yahoo.es
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y Otras Demencias de Montilla (Afamo) se ha convertido, tras veinticinco años de trayectoria, en uno de los pilares más firmes para quienes conviven con esta enfermedad. El colectivo nació para acompañar a las familias y, desde entonces, ha tejido una red de apoyo que sostiene tanto a los enfermos como a quienes dedican su vida a cuidarlos.
A lo largo de este cuarto de siglo, Afamo recuerda que el alzhéimer no borra de inmediato la ese <ncia de una persona. Durante años, quienes lo padecen pueden seguir compartiendo instantes de alegría, gestos cómplices o pequeñas rutinas tt que aún laten en su memoria. Pero para que eso ocurra, la detección precoz es crucial, ya que permite acceder a tratamientos que, aunque no curan, sí ralentizan el avance de la enfermedad. Por otro lado, la asociación siempre ha puesto el foco en las personas cuidadoras, cuya entrega suele quedar en la sombra. Con el tiempo, los pacientes se vuelven totalmente dependientes, y es entonces cuando la fortaleza emocional del cuidador se convierte en un recurso imprescindible. Por eso, Afamo insiste en que «cuidarse a uno mismo no es un capricho, sino una necesidad vital para sostener a quien más lo necesita».
