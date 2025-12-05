Adima: Treinta años defendiendo a la infancia

Ficha técnica Presidente : Francisco Javier García Galiano.

: Francisco Javier García Galiano. Año de fundación: 1990.

1990. Principales áreas de trabajo : protección y desarrollo integral de la infancia y adolescencia más vulnerable.

: protección y desarrollo integral de la infancia y adolescencia más vulnerable. Dirección : C/ Isla Alegranza, 10, local 2, Córdoba.

: C/ Isla Alegranza, 10, local 2, Córdoba. Teléfono : 957 451 291.

: 957 451 291. Web: https://adima.com.es

La asociación Adima es una organización sin ánimo de lucro creada en 1990 por profesionales de los ámbitos social, sanitario, educativo, universitario y judicial, unidos para promover el buen trato y proteger los derechos de la infancia, en consonancia con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña.

Adima se ha consolidado como un espacio de encuentro, formación y acción para profesionales e instituciones comprometidas con la mejora de la calidad de vida de niños y adolescentes, con especial atención a quienes viven situaciones de violencia o desatención. Su trayectoria ha sido reconocida en el ámbito autonómico y nacional por su experiencia y aportaciones en la prevención de diferentes formas de violencia infantil.

Su misión es garantizar entornos empáticos y protectores que reconozcan las capacidades de cada menor y ofrezcan respuestas eficaces. Entre sus programas destacan los de prevención de la violencia sexual infantil, el de educación afectivo-sexual, voluntariado especializado y apoyo al vínculo materno-filial.

Adima ha sido distinguida con importantes reconocimientos, como la Bandera de Andalucía a la Solidaridad y la Concordia (2022) y el premio del Copao (2019).