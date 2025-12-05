Libro quién es quién en el tercer sector
Adima: Treinta años defendiendo a la infancia
Ficha técnica
- Presidente: Francisco Javier García Galiano.
- Año de fundación: 1990.
- Principales áreas de trabajo: protección y desarrollo integral de la infancia y adolescencia más vulnerable.
- Dirección: C/ Isla Alegranza, 10, local 2, Córdoba.
- Teléfono: 957 451 291.
- Web: https://adima.com.es
La asociación Adima es una organización sin ánimo de lucro creada en 1990 por profesionales de los ámbitos social, sanitario, educativo, universitario y judicial, unidos para promover el buen trato y proteger los derechos de la infancia, en consonancia con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña.
Adima se ha consolidado como un espacio de encuentro, formación y acción para profesionales e instituciones comprometidas con la mejora de la calidad de vida de niños y adolescentes, con especial atención a quienes viven situaciones de violencia o desatención. Su trayectoria ha sido reconocida en el ámbito autonómico y nacional por su experiencia y aportaciones en la prevención de diferentes formas de violencia infantil.
Su misión es garantizar entornos empáticos y protectores que reconozcan las capacidades de cada menor y ofrezcan respuestas eficaces. Entre sus programas destacan los de prevención de la violencia sexual infantil, el de educación afectivo-sexual, voluntariado especializado y apoyo al vínculo materno-filial.
Adima ha sido distinguida con importantes reconocimientos, como la Bandera de Andalucía a la Solidaridad y la Concordia (2022) y el premio del Copao (2019).
